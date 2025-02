Brasil consegue vitória histórica contra a Austrália no rugby sevens

No dia de abertura da etapa de Vancouver (Canadá) do Circuito Mundial de rugby sevens, o Brasil chocou os fãs da modalidade ao derrotar neste sábado a Austrália, atual campeã mundial da modalidade e campeã olímpica no Rio 2016, pela primeira vez em sua história: 14 a 12.

O jogo desta última madrugada ainda teve direito a uma virada incrível. Após irem para o intervalo perdendo por 12 a 0, as Yaras conseguiram reverter o placar na segunda etapa com dois tries de Yasmim e viram a partida ser decidida no último lance: Thalia aplicou um tackle salvador, em uma jogada que se desenhava com ponto certo - e que daria a vitória - para as australianas.

"É muito difícil encontrar palavras para descrever o significado desta vitória neste momento. O rugby ainda não é popular no Brasil, estamos buscando o nosso espaço dia após dia e agora conseguimos mostrar a nossa força para o mundo inteiro. Disputar a elite do Circuito Mundial é um desafio enorme, mas aos poucos estamos conseguindo grandes resultados, graças à união desse time", celebrou Raquel Kochhann, que foi porta-bandeira do Time Brasil na abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Um pouco mais cedo, a seleção feminina estreou na etapa de Vancouver contra as anfitriãs e fez jogo acirrado: 26 a 19 para as canadenses, medalhistas de prata em Paris 2024. O Brasil chegou à metade do duelo em igualdade (12 a 12), mas viu o Canadá abrir vantagem no segundo tempo.

Apesar da vitória histórica contra a Austrália, as Yaras não terão muito tempo para comemorar. A equipe volta a campo já neste sábado, às 19h45 (horário de Brasília), buscando classificação para as quartas de final contra a Espanha. A disputa do mata-mata tem início na madrugada de sábado para domingo, a partir de 00h30.

Classificação geral após três etapas

1-Nova Zelândia - 56 pontos



2-Austrália - 54



3-França - 48



4-EUA - 40



5-Canadá - 32



6-Japão - 30



7-Grã-Bretanha - 25



8-Irlanda - 17



9-Brasil - 14



10-China - 13



11-Fiji - 8



12-Espanha - 5.