Botafogo anuncia a chegada do uruguaio Santiago Rodríguez

Apesar dos resultados ruins em 2025, o torcedor do Botafogo tem um motivo para comemorar neste sábado. A diretoria oficializou mais uma contratação para o elenco: Santiago Rodríguez.

"Santiago Rodríguez é o novo reforço do Botafogo. O uruguaio de 25 anos chega com contrato em definitivo válido até o final de 2028", destacou o comunicado do time carioca.

Relevado pelo Nacional-URU, Santiago Rodríguez vinha atuando pelo New York City. No ano passado, apresentou um bom desempenho nos Estados Unidos: disputou 40 jogos, com 16 gols e 6 assistências.

"Aprovado nos exames, Santiago Rodríguez já está no Rio de Janeiro, onde conheceu a estrutura do Glorioso e trabalha com os demais companheiros. A data de apresentação e entrevista coletiva será divulgada posteriormente", completou o Fogão.

FICHA TÉCNICA

Nome: Santiago Mariano Rodríguez Molina



Data de nascimento: 08/01/2005



Naturalidade: Montevidéu (Uruguai)



Posição: Meia-atacante



Altura: 1,72m



Clubes: Nacional (URU), Torque City (URU), New York City (EUA) e Botafogo



Títulos: Campeonato Uruguaio, Supercopa do Uruguai, MLS e Campeones Cup CONCACAF.