Bola gigante e toalha custam mais de R$ 500 no Rio Open

Quer caçar autógrafos e levar para casa o souvenir mais cobiçado do Rio Open? Prepare-se para gastar mais de R$ 500. As famosas bolas jumbo, que tantas crianças exibem pelo mundo inteiro em busca da assinatura de seu tenista preferido, é vendida aqui no Jockey Club Brasileiro por R$ 200. As toalhas oficiais do torneio, por sua vez, custam R$ 325 no modelo branco, o mesmo usado pelos tenistas.

Para os fãs que gostam de levar lembranças de eventos esportivos, a conta pode subir muito rápido no ATP 500 carioca. Nesta sexta-feira, o item mais barato na La Boutique, a loja oficial, custava apenas R$ 30 (uma fita para copo plástico), mas a peça mais cara, um colete puffer com o logo do torneio no peito, chegava a R$ 465.

Outros objetos "salgados" na loja oficial eram o livro comemorativo de 10 anos do torneio e os guarda-chuvas - todos vendidos a R$ 280. Guarda-chuvas, aliás, estão na lista de itens proibidos pelo Rio Open. Nenhum espectador pode trazer o seu da casa. É preciso comprar um dentro do evento - ou usar uma capa de chuva ou ainda correr para uma área coberta, como o Leblon Boulevard, área de convivência coberta.

A loja oficial do torneio tem todo tipo de produtos, como almofadas para assento de quadra (R$ 85), kits de porta-copo (R$ 85), bonés (R$ 110), carteiras de couro (R$ 120), garrafas térmicas (R$ 150) e tags para malas (R$ 45).

Na parte alimentícia, as opções e os preços variam um bocado também, incluindo opções mais comuns, como chope (R$ 20), pipoca (R$ 25), empanadas (R$ 18 cada), e copos de pão de queijo (R$ 25), até mais sofisticadas como gnocchi com trufas (R$ 56), arroz de pato (R$ 52) e drinks criados pela Grey Goose especialmente para o Rio Open (R$ 50 cada).