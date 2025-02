Benjamin Garre é oficializado como reforço do Vasco

O Vasco confirmou, enfim, a chegada de seu sexto reforço para 2025. O atacante Benjamin Garre, de 24 anos, assinou contrato com o time de São Januário até dezembro de 2027.

Em nota oficial, o Vasco exaltou a tradição familiar de Garre no futebol. "O argentino vem de uma família de jogadores. Seu avô, Oscar, foi campeão do mundo com a seleção em 1986, no México", apontou.

Garre vinha atuando pelo Krylya Sovetov, da Rússia. Segundo dados do SofaScore, o jogador se destacou nos dribles na Liga Russa: foram 86 ações completadas em 47 jogos.

Ainda pelo time russo, anotou 13 gols e quatro assistências em 58 jogos. Já nesta temporada, disputou 16 partidas e balançou as redes uma vez. Ele também teve passagens por Vélez (ARG), Manchester City (ING), Racing (ARG) e Huracán (ARG).

Raio-X de Benjamin Garre, reforço do Vasco

Nome Completo: Benjamín Antônio Garre



Data de Nascimento: 11/07/2000 (24 anos)



Local de Nascimento: Buenos Aires (ARG)



Posição: Atacante - Ponta Esquerda



Clubes: Vélez (ARG), Manchester City (ING), Racing (ARG), Huracán (ARG) e Krylya Sovetov (RUS).