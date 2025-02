Leverkusen domina o lanterna Holstein Kiel, vence e se aproxima do Bayern

Na caça ao líder Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen visitou o lanterna Holstein Kiel, neste sábado, no Holstein-Stadion, e voltou a balançar a rede e a vencer após dois empates por 0 a 0 seguidos pelo Campeonato Alemão. O triunfo por 2 a 0 ampliou a invencibilidade do atual campeão para 21 partidas na competição e o deixou a cinco pontos (55 a 50) do conjunto bávaro, que, neste domingo, recebe o terceiro colocado Eintracht Frankfurt, às 13h30 (horário de Brasília).

Disposto a garantir os três pontos diante do último colocado, o time comandado por Xabi Alonso tomou a iniciativa e pressionou desde o primeiro minuto, aproveitando a desorganização da pior defesa da competição - 59 gols sofridos em 23 jogos. Em menos de dez minutos, Tah e Schick levaram perigo ao goleiro Weiner, e o atacante checo, aos 9, aproveitou a falha da zaga para ficar com a sobra na área e abrir o placar.

Apesar da brutal diferença técnica entre as duas equipes, os anfitriões demonstraram alguma qualidade do meio para a frente e, em contragolpe, ameaçou empatar, mas o goleiro Kovar saiu nos pés de Machino, fora da área, para interceptar o chute.

Com dificuldades de penetrar por baixo, já que o Kiel se defendia com os 11 jogadores, o Bayer abusava das jogadas aéreas, mas não conseguia converter o amplo domínio em gol, sempre errando a última bola. Adli, Hincapie e Schick tiveram seus cabeceios barrados por Weiner ou pela falta de pontaria.

Quando, enfim, encontrou espaço por baixo, aos 44 minutos, Wirtz avançou pela esquerda e acionou Adli, que invadiu a área em velocidade, deu um tapa na bola na saída de Weiner e ampliou a vantagem: 2 a 0.

No segundo tempo, o Bayer deixou de pressionar a saída de bola, a fim de abrir a defesa adversária, atraindo o Holstein Kiel para o seu campo. O vice-líder continuou dominando a partida, mas sem criar muitas chances claras. Quando conseguiu levar perigo, em tiros de Tapsoba, Schick e Wirtz, Timon Weiner salvou os anfitriões.

Apesar da insistência, o conjunto azul conseguiu se segurar e evitou a derrota por um placar mais elástico - a equipe continua na lanterna, com apenas 13 pontos. Para o time de Leverkusen, o objetivo já havia sido atingido com a conquista dos três pontos.

Nas demais partidas deste sábado, pela 23ª rodada do Alemão, o Mainz derrotou o St. Pauli por 2 a 0, gols de Lee Jae-Sung e Nebel, e assumiu a quinta posição, com 38 pontos. O Augsburg aproveitou a expulsão de Omlin ainda no primeiro tempo e atropelou o anfitrião Borussia Mönchengladbach por 3 a 0, com três gols de Claude-Maurice. Wolfsburg e Bochum só ficaram no empate por 1 a 1.