Barcelona ganha dos Las Palmas e retoma liderança do Espanhol

O Barcelona venceu o Las Palmas neste sábado, no Estádio Gran Canaria, por 2 a 0, e retomou liderança do Campeonato Espanhol.

O time catalão abriu o placar através do meio-campista Dani Olmo, aos 17 minutos do segundo tempo. Os visitantes foram pressionados na reta final, mas resistiram e aumentaram a vantagem nos acréscimos, com Ferrán Torres, que balançou as redes após bela assistência de Raphinha.

Com o resultado, o Barça atinge 54 pontos e retorna à primeira colocação de La Liga. A equipe havia perdido a ponta com a vitória do Atlético de Madrid sobre o Valencia, também neste sábado.

O Real Madrid, com um jogo a menos, ainda entra em campo neste domingo para enfrentar o Girona. Os merengues até podem igualar a pontuação do Barcelona, mas perdem nos critérios de desempate.

O próximo compromisso do time comandado por Hansi Flick é contra o Atlético Madrid. O duelo, válido pela ida da semifinal da Copa do Rei, está agendado para terça-feira, às 17h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Veja outros resultados do Campeonato Espanhol neste sábado:

Alavés 0 x 1 Espanyol



Rayo Vallecano 0 x 1 Villarreal



Valencia 0 x 3 Atlético de Madrid