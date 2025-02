Barboza se desculpa após criticar planejamento do Botafogo: 'Cabeça quente'

O zagueiro Barboza se desculpou publicamente após criticar o planejamento do Botafogo para 2025.

O que aconteceu

Alexander Barboza alegou 'cabeça quente' e usou o Instagram para dizer que não teve a intenção de criticar a diretoria.

Na vida, nunca deixei de reconhecer quando poderia ter feito algo diferente e por isso resolvi escrever essa mensagem. No final do jogo, de cabeça quente, falei coisas que repercutiram de uma forma que não deveria acontecer. Em nenhum momento tive o intuito de criticar as decisões da diretoria, e por isso faço essa retratação pública. Gostaria de deixar isso claro. Sigo plenamente confiante em quem nos respalda e com a mesma convicção no trabalho que nos levou ao caminho dos títulos. Seguirei forte, trabalhando com seriedade e honrando essas cores que me orgulha vestir Alexander Barboza, no Instagram

O zagueiro disse viver o melhor momento da carreira e fez questão de agradecer o norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo.

Estamos todos juntos pelos objetivos do Botafogo e por nossos sonhos e os de nossa gente. Queremos ganhar, é nossa obsessão. Todos passam por momentos difíceis e aqui neste clube aprendemos a nos levantarmos juntos, time diretoria e torcida, mesmo sem a simpatia de muitos. Vivo o melhor momento da minha carreira e agradeço ao clube e ao John Textor por isso

Barboza contestou o planejamento do Botafogo para a temporada após a derrota para o Racing na quinta-feira (20), pela Recopa Sul-Americana.

Mudou muito. Na verdade, não temos o treinador do ano passado. O treinador de hoje só teve três treinos com a gente. É um técnico interino, não sabemos se vai ficar o ano todo. Os jogadores também mudaram. Saíram 16 jogadores, aos poucos, os reforços chegam. Muitos ainda não podem jogar, leva tempo. Alguns voltam de fora, precisam de adaptar ao futebol brasileiro. Acho que o tempo é curto, isso atrapalha. Não conseguimos ter uma nova ideia, fazer o que o treinador quer. O trabalho tem uma semana. É difícil que as coisas deem certo desse jeito. De toda forma, o grupo é unido e forte e vai trabalhar para reverter na semana que vem Barboza, à ESPN Argentina

O Botafogo segue sem técnico após a saída de Arthur Jorge. Em Buenos Aires, Cláudio Caçapa fez a sua segunda partida como treinador interino. Ele assumiu o comando após Carlos Leiria retornar às categorias de base.

O Glorioso volta a campo neste domingo (23) para enfrentar o Vasco em São Januário, às 18h30 (de Brasília), pela última rodada da Taça Guanabara. Sem Barboza e Alex Telles, suspensos, o time alvinegro precisa vencer e ainda torcer por tropeços de rivais para conseguir uma vaga nas semifinais.