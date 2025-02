Bahia x Juazeirense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Baiano

Neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Baiano, o Bahia enfrenta a Juazeirense às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

O Bahia já está classificado para as semifinais do Estadual, mas ainda sonha com a liderança da primeira fase para ter vantagem. No entanto, o técnico Rogério Ceni deve escalar uma equipe alternativa priorizando o confronto de volta contra o The Strongest-BOL, pela Pré-Libertadores.

A Juazeirense ainda tem chance de classificação. Para isso, os visitantes precisam vencer e torcer por uma derrota do Atlético-BA, que recebe o Vitória.

??? Esquadrão pronto ??? Elenco finalizou preparação pro confronto deste sábado na Fonte. Leia mais ?? https://t.co/I2rmMCMGan #oPioneiroVoltou #BBMP pic.twitter.com/04lk8w81BM ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 21, 2025

O duelo terá transmissão da TVE Bahia.

POSIÇÕES NA TABELA

Bahia - 15 pontos em 8 jogos - 3º lugar.



Juazeirense - 10 pontos em 8 jogos - 5º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Denis Júnior; Caio Roque, Rezende, David Duarte e Kauã Davi; Sidney, Jota e Acevedo; Tiago, Juninho e Roger Ruan



Técnico: Rogério Ceni

Juazeirense: Igor Leonardo; Breno, Zé Romário, Wesley e Daniel; Elivélton, Jr Santos, Gutierrez e Guilherme; Alexsandro e Adriel



Técnico: Carlos Rabello

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Wagner Francisco Silva Souza, com os assistentes Daniella Coutinho Pinto e Elicarlos Franco de Oliveira.