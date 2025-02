Baez vence e enfrenta algoz de João Fonseca na final do Rio Open em busca do bicampeonato

Único cabeça de chave vivo nas semifinais do Rio Open, o argentino Sebastian Baez confirmou o favoritismo e garantiu sua vaga na final do torneio brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Neste sábado, ele superou o compatriota Camilo Ugo Carabelli de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/1, e poderá se tornar o primeiro bicampeão da história da competição de nível ATP 500.

Na final, marcada para as 17h deste domingo, no Jockey Club brasileiro, Baez enfrentará o francês Alexandre Müller, algoz do brasileiro João Fonseca na rodada de abertura. O tenista da França, 60º do mundo, despachou o argentino Francisco Comesaña, responsável por eliminar o alemão Alexander Zverev, número dois do mundo e então maior favorito ao título.

Baez, de 24 anos, se torna o terceiro tenista a disputar duas finais no torneio carioca. O primeiro foi o também argentino Diego Schwartzman, vencedor em 2018 e vice em 2022. O outro foi o espanhol Carlos Alcaraz, campeão justamente em 2022 sobre o tenista da Argentina e vice na temporada seguinte, ao ser batido pelo britânico Cameron Norrie.

Atual número 31 do mundo, Baez celebrou mais uma final no Rio Open. "Para mim, o Brasil é especial. Tive bons resultados aqui em Futures, Challengers, ATPs também. Me sinto muito à vontade, também venho treinar aqui e as pessoas fazem com que eu me sinta muito bem. Adoro a quadra central e ela me traz muitas boas memórias", disse o campeão do ano passado, em busca do seu 7º título no circuito.

O resultado marca uma reviravolta na trajetória recente do argentino, que não ganhou nenhuma partida depois do US Open na temporada passada - o Grand Slam americano foi finalizado em setembro. "Estou feliz e orgulhoso por todo o trabalho e mais que tudo pela semana que estou tendo. Vinha de um final de ano bastante complicado e poder voltar a jogar bem em um local tão especial me alegra muito."

Neste sábado, Baez levou um susto no primeiro set contra o compatriota que era "lucky loser" (tenista que perde na rodada final do qualifying, mas ganha chance na chave principal após desistência de última hora). No entanto, o argentino de 1,70 metro de altura fez valer a força do seu poderoso forehand a partir do segundo set e encaminhou a virada na parcial seguinte.

Na sequência, Müller superou Comesaña por 2 a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 6/3, em uma batalha de 2h55min. Foi a primeira vez que o francês perdeu um set no Rio Open. A partida, equilibrada, foi marcada por uma queda do argentino junto à rede no segundo set, sem maiores consequências.

Müller, que entrará no Top 50 do ranking na próxima segunda, busca seu segundo título de nível ATP. Aos 28 anos, ele já vive a melhor temporada da carreira. O primeiro troféu foi obtido logo na primeira semana do ano ao vencer o ATP 250 de Hong Kong, na China.