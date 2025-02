Atlético-MG volta a vencer o Tombense e será rival do América-MG na final do Mineiro

O Atlético-MG está classificado para a grande final do Campeonato Mineiro. Neste sábado, o Galo venceu o Tombense na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, por 2 a 0, e confirmou sua vaga na decisão estadual. Rony e Roger Carvalho (contra) marcaram os gols do jogo.

A equipe alvinegra já havia largado em vantagem na partida de ida. O time comandado por Cuca também ganhou o primeiro encontro por 2 a 0, com dois gols de Hulk. O placar agregado, portanto, ficou de 4 a 0 para o Galo.

Em busca do hexampeonato mineiro consecutivo, e consequentemente o 50° de sua história, o Atlético-MG enfrenta o América-MG na final da competição. Mais cedo, o Coelho eliminou o Cruzeiro nos pênaltis. A Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não definiu as datas da decisão.

O jogo

Mesmo com a vantagem garantida, o Atlético-MG levou perigo ao gol do Tombense antes mesmo do primeiro minuto de jogo. Cuello fez boa jogada e cruzou para Rony, que cabeceou firme e parou em grande defesa de Matheus Aurélio.

O Galo manteve a pressão no campo de ataque e conseguiu abrir o placar aos 18 minutos. Cuello encontrou ótimo passe para Rony, que dominou com liberdade na área e, mesmo com pouco ângulo, finalizou com categoria no canto de Matheus Aurélio. A bola ainda triscou na trave antes de morrer no fundo das redes.

Os visitante chegaram a aumentar o marcador aos 26, através de Gustavo Scarpa. A bola desviou no meia após um chute de Cuello, mas o auxiliar identificou que o camisa 10 estava em posição irregular e anulou o tento.

O Atlético-MG diminuiu o ritmo, mas voltou a assustar Matheus Aurélio aos 41 minutos. Gabriel Menino cobrou escanteio em direção a Guilherme Arana, que dominou e encheu o pé, mas viu o goleiro do Tombense espalmar a bola. Aos 42, foi a vez de Cuello invadir a área pela esquerda e chutar rente à trave.

Segundo tempo

O Galo voltou ligado do intervalo e ampliou o marcador logo aos oito minutos da etapa final. Gustavo Scarpa cruzou para Arana, que tentou escorar de cabeça para Rony, mas viu Roger Carvalho mandar contra o próprio gol e deixar o time alvinegro a um passo da classificação.

O Tombense teve a chance de diminuir a desvantagem, aos 23 minutos, quando Junior Alonso cometeu um pênalti em Anderson Ligeiro. Ele mesmo cobrou a penalidade, mas Everson se esticou e foi buscar a bola, fazendo uma bela defesa.

FICHA TÉCNICA



TOMBENSE 0 X 2 ATLÉTICO-MG

Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)



Data: 22 de fevereiro de 2025, sábado



Horário: às 19h (de Brasília)



Árbitro: Murilo Francisco Misson Junior



Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva



VAR: Michel Patrick Costa Guimarães



Cartões amarelos: Júlio Henrique, Mila e Roger Carvalho (Tombense); Junior Alonso, Alisson e Deyverson (Atlético-MG)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS: Rony, aos 18? do 1ºT (Atlético-MG); Roger Carvalho (gol contra), aos 8? do 2ºT (Atlético-MG)

TOMBENSE: Matheus Aurélio; Júlio Henrique (Dorival), Mandovani, Roger Carvalho e Dudu Mandai; João Vítor (Tarcísio), Fabrício e Pedro Oliveira (Jupi); Jefferson Renan (Mila), João Pedro e Anderson Ligeiro (Cleiton).



Técnico: Raul Cabral

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Rubens) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Cuello (Deyverson), Rony (Bernard) e Hulk (Alisson).



Técnico: Cuca