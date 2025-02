América-MG vence nos pênaltis, ofusca estrelas do Cruzeiro e vai à final do Mineiro

O América-MG está na final do Campeonato Mineiro. Neste sábado, o Coelho venceu o Cruzeiro nos pênaltis, por 4 a 2, após empate de 1 a 1 no tempo normal, na Arena Independência. Marlon colocou os mandantes na frente e Lucas Romero deixou tudo igual. Na ida, disputada no Mineirão, o placar também foi 1 a 1.

A equipe do técnico William Batista poderia ter matado o confronto ainda dentro dos 90 minutos, mas Jonathas viu Cássio defender a sua penalidade máxima já nos acréscimos do segundo tempo. Na disputa de pênaltis, o goleiro ex-Corinthians até defendeu uma bola, porém não conseguiu evitar a derrota.

Na final, o América-MG vai enfrentar Atlético-MG ou Tombense, que se enfrentam ainda neste sábado. O Galo venceu a ida por 2 a 0. A Federação Mineira de Futebol ainda não definiu as datas da decisão.

O jogo

Mesmo jogando fora de casa, o Cruzeiro começou criando mais chances. Com 15 minutos, Matheus Henrique arriscou de longe e obrigou Matheus Mendes a fazer boa defesa. Na sequência, Kaio Jorge saiu cara a cara com o goleiro, mas não conseguiu finalizar e perdeu a bola.

Do outro lado, os mandantes foram precisos ao chegar no ataque. Com 31 minutos, Adyson foi lançado na ponta direita e cruzou rasteiro para Marlon. O lateral esquerdo bateu firme e abriu o placar.

A Raposa, porém, foi rápida na resposta. Aos 39, Lucas Romero dominou com muita liberdade na intermediária e finalizou com muita precisão para marcar um golaço e deixar tudo igual E a virada quase saiu nos acréscimos. Em rápido contra-ataque, Kaio Jorge recebeu na esquerda, já dentro da área, e arrematou em cima de Matheus Mendes.

Na volta do intervalo, quem ficou perto de marcar foi o Coelho. Cauan Barros arriscou da entrada da área e obrigou Cássio a se esticar todo para espalmar.

A resposta dos visitantes saiu aos 32 minutos. Dudu desarmou Mariano na área e deixou para Gabigol, que, sem goleiro, chutou em cima de Lucão. No rebote, o centroavante mandou por cima.

Já aos 45, o América-MG teve uma chance de ouro de matar o confronto. Yago disparou livre e foi derrubado por Marlon na área. Após revisão no VAR, Wilton Pereira Sampaio marcou penalidade máxima. Na cobrança, Jonathas parou em Cássio.

Com isso, o jogo foi para os pênaltis. E quem acabou levando a melhor foi o Coelho. Elizari, Barros, Jonathas e Marlon fizeram para os mandantes, enquanto Figueiredo perdeu. Do outro lado, Matheus Henrique e Gabigol até fizeram, mas William parou em Matheus Mendes e Marlon mandou para fora.

FICHA TÉCNICA



AMÉRICA-MG 1 (4) X (2) 1 CRUZEIRO

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)



Data: 22 de fevereiro de 2025, sábado



Horário: 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Alessandro Álvaro Rocha de Matos



VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro



Cartões amarelos: Kauã Diniz, Barros, Figueiredo (América-MG); Luas Romero, Gabigol, Eduardo, William, Marlon (Cruzeiro)

GOLS: Marlon, aos 31 do 1ºT (América-MG); Lucas Romero, aos 39 do 1ºT (Cruzeiro)

AMÉRICA-MG: Matheus Mendes; Júlio César (Mariano), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz (Miquéias), Cauan Barros e Benítez (Elizari); Renato Marques (Jonathas), Adyson (Yago Santos) e Figueiredo.



Técnico: William Batista

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno (Marlon); Lucas Romero, Matheus Henrique e Eduardo (Marquinhos); Dudu (Christian), Kaio Jorge (Bolasie) e Gabigol.



Técnico: Leonardo Jardim