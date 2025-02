América vence milionário Cruzeiro nos pênaltis e vai à final do Mineiro

O América venceu o Cruzeiro nos pênaltis neste sábado (22) por 4 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e é o primeiro finalista definido do Campeonato Mineiro de 2025.

Nas penalidades, Matheus Henrique e Gabigol converteram pelo Cruzeiro e Elizari, Cauan Barros, Jonathas e Marlon pelo América-MG, enquanto William e Marlon desperdiçaram pelo Cabuloso e Figueiredo pelo Coelho. Nos 90 minutos, os gols do jogo foram marcados por Marlon, pelo América, e Lucas Romero, pelo Cruzeiro.

Com o resultado, o Cruzeiro recheado de estrelas acabou eliminado do torneio nas semifinais, após o empate por 1 a 1 no primeiro jogo. Já o Coelho seguiu para a decisão do estadual.

O adversário do América sairá ainda neste sábado, do confronto entre Atlético-MG e Tombense, às 19h (de Brasília). Os jogos da final estão previstos para 8 e 15 de março.

Os pênaltis

Nas cobranças, Elizari começou convertendo para o América. Em seguida, William desperdiçou com bela defesa de Matheus Mendes.

Cauan Barros bateu bem e deslocou Cássio na batida. Matheus Henrique também converteu e diminuiu a vantagem na segunda cobrança do Cruzeiro.

Jonathas, que perdeu no tempo normal, fez nas cobranças finais. Marlon bateu muito mal e chutou para fora, complicando a equipe visitante.

Figueiredo podia ter finalizado o jogo, mas Cássio defendeu o pênalti. Gabigol acertou a trave, mas a bola entrou e o Cruzeiro continuou na disputa. Marlon cavou e deu a classificação ao América.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o América fez boa partida até abrir o placar, mas sofreu com o empate logo depois. Os donos da casa criaram poucas oportunidades na partida e não mantiveram a posse de bola por longo período. Após o gol de empate do Cruzeiro, Wilton Sampaio perdeu o controle do duelo e a partida ficou marcada por faltas duras e reclamações.

O Cruzeiro pressionou o América, que perdeu pênalti que poderia dar a vaga ao time no tempo normal. Ao longo da segunda etapa, o Cabuloso manteve a posse de bola por grande parte do confronto, mas não conseguiu converter em chances para virar o duelo. Jonathas ainda perdeu uma penalidade no final do duelo, que foi decidido nos pênaltis.

Gols e destaques

Marlon marcou pelo América! Em bela jogada pela direita, Adyson cortou a marcação e cruzou rasteiro para trás. O lateral bateu forte e anotou o primeiro tento do confronto, aos 32 minutos do primeiro tempo.

Lucas Romero empatou com golaço! Em cobrança de falta curta, o capitão ajeitou de fora da área e bateu forte com muito efeito para deixar tudo igual, aos 39 minutos da primeira etapa.

Kaio Jorge parou em Matheus Mendes. Em contra-ataque que poderia ser letal, Dudu soltou do seu lado esquerdo para o camisa 19, que finalizou para ótima defesa do paredão do América.

Cássio salvou o Cruzeiro. O América fez bela troca de passes na frente da grande área da equipe visitante. A bola sobrou para Cauan Barros, que finalizou de longe, mas o goleiro do Cabuloso conseguiu espalmar.

Jonathas perdeu pênalti no final do jogo! Marlon cometeu penalidade nos últimos momentos da partida. O árbitro revisou o lance com a imagem do VAR e anotou a infração, mas o camisa 9 do América bateu mal para defesa tranquila de Cássio.

Ficha técnica

América-MG 1 (4) x (2) 1 Cruzeiro

Competição: Jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro

Local: Estádio Independência - Belo Horizonte

Data e hora: 22 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Alessandro Álvaro Rocha de Matos

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

Gols: Marlon, aos 32'/1ºT, Lucas Romero, aos 39'/1ºT

Amarelos: Cauan Barros, Gabigol, Kauã, Eduardo, Figueiredo, William, Marlon, Miquéias

América-MG: Matheus Mendes; Julio Cesar (Mariano), Potiguar, Lucão e Marlon; Cauan Barros (Miquéias), Kauã e Martín Benítez (Elizari); Figueiredo, Renato Marques (Jonathas) e Adyson (Yago Santos). Técnico: William Batista

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki (Marlon); Matheus Henrique, Lucas Romero e Eduardo (Marquinhos); Kaio Jorge (Bolasie), Gabigol e Dudu (Christian). Técnico: Wesley Carvalho