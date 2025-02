Al-Ittihad goleia o Al-Hilal e dispara na liderança do Campeonato Saudita

No jogo que reuniu os líderes do Campeonato Saudita, o Al-Ittihad atropelou o Al-Hilal, ex-equipe do santista Neymar. O time do francês Karim Benzema venceu o duelo neste sábado por 4 a 1.

No início, o Al-Hilal deu a impressão que complicaria o adversário. O brasileiro Marcos Leonardo abriu o marcador para os comandados do técnico Jorge Jesus, aos 23 minutos. Mas, a partir daí, o cenário em campo mudou.

O Al-Ittihad tomou o controle da partida e marcou quatro vezes. Steven Bergwijn foi o grande destaque do triunfo ao balançar as redes em duas oportunidades. Benzema e Hassan Kadesh fizeram os outros gols.

Com o resultado, o Al-Ittihad chega aos 55 pontos e fica ainda mais tranquilo na liderança da classificação do Campeonato Saudita. O Al-Hilal permanece em segundo lugar, com 48.