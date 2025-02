Zverev perde de virada para Comesana e é eliminado nas quartas do Rio Open

Nesta sexta-feira, pelas quartas de final do Rio Open, o alemão Alexander Zverev duelou com o argentino Francisco Comesana e perdeu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/4, 3/6 e 4/6.

Com o resultado negativo, Zverev, número 2 do mundo, se despede do torneio. Do outro lado, na semifinal, Comesana, que disputa pela primeira vez um ATP 500, encara o vencedor do confronto entre Francisco Cerúndolo e Alexandre Muller, que acontece ainda nesta sexta.

FRANCISCO COMESAÑA ELIMINA ALEXANDER ZVEREV! ? O argentino derrota o cabeça 1 de virada 4/6 6/3 6/4, está na semifinal e espera por Cerundolo ou Muller ?#RioOpen pic.twitter.com/ogS8fBuIe1 ? Rio Open (@RioOpenOficial) February 22, 2025

O primeiro set começou com uma quebra de serviço de Zverev. O atleta, apesar de ter visto seu adversário crescer, anotou 3 aces ao longo do jogo e fechou por 6/4.

No segundo, Comesana largou em vantagem. Zverev tentou buscar e até empatou em 2 a 2. No entanto, no sexto game houve mais uma quebra, desta vez para cima do alemão. Assim, o argentino administrou e saiu vencedor pelo placar de 6/3.

No terceiro e último set, Zverev, muito mais ligado, abriu 4 a 1. O adversário, no entanto, cresceu na partida, quebrou duas vezes o saque do alemão e, de forma incrível, fechou o triunfo por 6/4.