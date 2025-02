Zverev é 'namoro antigo' do Rio Open e foi convencido por amigo brasileiro

Do UOL, no Rio de Janeiro

Foram três anos de namoro até que o "casamento" acontecesse. Número 2 do mundo, Alexander Zverev já era um desejo do Rio Open há tempos e foi convencido a aceitar o convite muito por conta de seu amigo brasileiro, o tenista Marcelo Melo.

O que aconteceu

Zverev e Melo estreitaram a amizade com a convivência nos torneios pelo mundo. Bem humorado, o mineiro admitiu que ajudou bastante a organização do torneio:

Empurrãozão (risos)! Eu vinha falando com ele (Zverev) há vários anos. Eu e o Lui (Carvalho, diretor do Rio Open), a gente vem maturando essa vinda dele. Eu achava que ia ser muito bacana, como está sendo. Todo mundo sabe da nossa amizade, a galera também torce muito por ele, um torneio fenomenal, numa cidade fenomenal, então a gente está muito feliz que deu certo. Eu, Lui e ele, de ter vindo. Então é aproveitar da melhor maneira possível

Marcelo Melo

Hoje, a intimidade é tanta que o alemão tem a liberdade até mesmo de brincar com a cidade natal do brasileiro. Zverev deixou claro que a relação entre eles é descontraída.

Marcelo é um querido amigo, gosta muito de mim. Na verdade, quando a gente conversa, ele costuma dizer que a cidade mais linda do Brasil é Belo Horizonte (cidade de Melo). Eu discordo, não lembro de encontrar praias tão belas em Belo Horizonte (risos). Mas sim, quando estamos juntos conversamos de outros assuntos, brincamos um com o outro Zverev, sobre a amizade com Marcelo Melo

Diretor do Rio Open, Lui Carvalho confirmou a "ajudinha" de Marcelo Melo. O executivo também destacou que houve um convencimento para que Zverev entendesse que faria sentido incluir o torneio do Rio de Janeiro em seu calendário.

O Marcelo é um grande amigo do Sacha (apelido de Zverev) e ajudou a gente a convencê-lo que o Rio Open era uma boa opção de calendário. Na verdade, eles podem jogar vários torneios no ano. E estamos super honrados dele ter escolhido o Rio Open para jogar. Foi uma questão realmente de convencê-lo que fazia sentido no calendário, que fazia sentido o piso do saibro, porque a gente sabe que ele é um ótimo atleta no saibro. E depois também teve o Marcelo falando as coisas: 'Pô, vai ser legal e tal... (risos)' Lui Carvalho, diretor do Rio Open

Zverev recebe convite do Fla, e namorada faz trilha

Técnico do Flamengo, Filipe Luis presenteou Zverev com uma camisa personalizada do clube Imagem: Instagram / @atptour

Zverev tem aos poucos conhecido o "jeitinho carioca" no Rio de Janeiro. Bastante tietado nos treinos e jogos, ele é a principal atração internacional do evento, dividindo os holofotes com o jovem brasileiro João Fonseca, que já foi eliminado.

Técnico do Flamengo, Filipe Luís lhe presenteou com uma camisa personalizada do clube. Além disso, o Rubro-Negro o convidou para o clássico contra o Vasco, no sábado passado (15), mas ele não conseguiu ir.

Tudo é ótimo. Acho que as pessoas são extremamente acolhedoras. Elas realmente adoram ter o torneio de tênis aqui. Todo mundo está animado e essa é a melhor coisa para um jogador de tênis. A excitação, as pessoas realmente gostam de ver os atletas de tênis. É minha segunda vez aqui no Rio de Janeiro, e o Brasil é um lugar fantástico, muito bonito, o Rio de Janeiro também. Vimos a praia fantástica. É um lugar também de muito esporte, muita alegria, estamos sendo muito bem recebidos e empolgados Alexander Zverev

Já a namorada do alemão tem aproveitado as belezas naturais da cidade. Na última segunda-feira (17), por exemplo, ela fez a trilha do Morro Dois Irmãos, na Zona Sul (RJ).

Ele (Zverev) veio com a namorada dele, que inclusive hoje de manhã eu fiz a trilha dos Dois Irmãos com ela, às 6h. Ela super se amarrou. Então, a gente passa muito nesse processo deles entenderem que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, que é propícia a receber grandes eventos e a receber o turismo. Estamos super felizes que ele aceitou esse convite. Assim como ele, temos vários outros jogadores que a gente segue trabalhando. Não é do dia para a noite. As pessoas têm que entender que a gente não fecha o jogador nesse ano para o ano seguinte. O trabalho começa dois, três anos na frente para podermos conseguir atraí-los para cá Lui Carvalho, diretor do Rio Open

Foi recebido pelo governador do Rio

Governador do Rio, Cláudio Castro jogou tênis com Alexander Zverev, nº 2 do mundo Imagem: Bruno Braz / UOL

Zverev foi recebido pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na última segunda-feira (17). Na ocasião, o atual número 2 do ranking mundial também destacou a paixão do povo brasileiro por esportes em geral.

Em termos do evento, fico muito contente em ver uma população muito apaixonada por esportes em geral. Infelizmente, no Brasil, só há um torneio de tênis por ano (a nível ATP). Então, acho que todo mundo está sempre muito animado por aquela semana. Eu, definitivamente, posso ver isso antes mesmo de jogar. E é ótimo ver muitas crianças por aí também. Então, isso significa que o tênis também vai crescer no Brasil. Acho que agora, com o João Fonseca, que está jogando um ótimo tênis, a popularidade do esporte também vai aumentar ainda mais Alexander Zverev

Marcelo Melo revelou que tem desfrutado da experiência. Se depender do brasileiro, ano que vem o amigo retorna: