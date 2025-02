Zubeldía mandou rivais se preocuparem, e São Paulo nunca mais foi o mesmo

Quem tem que se preocupar é o rival, eu não me preocupo. O rival que se preocupe conosco. Ganhamos de 4 a 1. Que se preocupe o próximo rival.

A frase dita por Luis Zubeldía após a vitória por 4 a 1 sobre o Mirassol marcou a última vitória do São Paulo na temporada, há 15 dias. O time, que se mostrava extremamente criativo com seu novo quarteto ofensivo, ruiu e já não vence há cinco jogos.

O que aconteceu

No jogo contra o Mirassol, o São Paulo criou sete chances claras de gol contra apenas uma do clube do interior. De lá pra cá, em cinco partidas, o time são-paulino criou oito chances no total — os números são do Sofascore.

Naquele dia, Zubeldía afirmou que media os jogos por chances reais de gol criadas e que, até ali, o Tricolor havia criado mais de três em todos os jogos. Desde então, o time não arquitetou mais de três em nenhum jogo.

Claro que temos coisas a ajustar. Mas sempre que termino um jogo, o que mais me fixo são as grandes situações de gols que tiveram as duas equipes. Então, creio que o time está criando grandes chances de gol, o que é muito difícil. Na temporada passada, nos custava muitíssimo gerar grandes chances de gol. Chegávamos a uma ou duas ocasiões de gols, pouquíssimas vezes tínhamos três ou quatro. Hoje, estamos acima de três por jogo

O treinador argentino chegou a poupar em algumas partidas, mas esticou a corda escalando titulares contra o Velo e contra a Ponte para tentar, sem sucesso, garantir a primeira colocação do grupo de forma antecipada. Diante do Velo foram três chances claras, enquanto contra a Ponte apenas uma.

Nos outros jogos da sequência sem vitórias, quando o quarteto formado por Lucas, Oscar, Luciano e Calleri não começou jogando, foram quatro chances em três partidas: três contra Inter de Limeira, uma contra a Ponte e nenhuma no clássico diante do Palmeiras.

Com os quatro em campo, a média de grandes chances criadas é melhor: 3,3 por jogo contra 2,2 por partida sem os astros iniciando.

Confira o número de chances claras de gol criadas pelo São Paulo x chances claras de gol do adversário no ano: