Zubeldía intensifica treinos e reforça fundamentos para fazer o São Paulo reagir no Paulista

Enquanto os jogadores titulares dos rivais Corinthians, Santos e Palmeiras, o único time que jogou na véspera, fizeram um trabalho regenerativo nesta sexta-feira, o dia no São Paulo foi de trabalho intenso. Afinal, as atuações recentes em campo têm irritado torcedores e dirigentes e deixado o técnico Luis Zubeldía sob forte pressão.

O treinador argentino, que cumpriu suspensão na derrota por 2 a 1, em casa, diante da Ponte Preta, na quarta-feira, comandou um trabalho físico e técnico no CT da Barra Funda visando a recuperação diante do São Bernardo, no domingo, às 18h30, no estádio Primeiro de Maio, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Apesar de ter conseguido a classificação antecipada às quartas de final da competição, o time do MorumBis não vence há cinco partidas e tem o primeiro lugar do Grupo C ameaçado - soma 16 pontos contra 15 do Novorizontino, o adversário do mata-mata na próxima etapa do Estadual. Se for ultrapassado, terá de jogar em Novo Horizonte.

Incomodado com o futebol apático mostrado pelos seus atletas, Zubeldía cancelou a folga de quinta-feira e, nesta sexta-feira, trabalhou fundamentos técnicos, posse de bola, além de exercícios de força preventiva. Outro grupo, reforçado por garotos de Cotia, disputou um coletivo.

Com a necessidade imediata de estancar a crise tricolor, o técnico argentino definirá na atividade deste sábado a equipe que mandará a campo em São Bernardo do Campo, mas deverá fazer mudanças. Alisson, poupado, e Ferreira, Ruan e Rodriguinho, com problemas físicos, não devem ser relacionados para o duelo da 12ª rodada.

O São Paulo precisa reagir e vencer o São Bernardo para assegurar a liderança do Grupo C do Paulista e ter a vantagem do mando de campo nas quartas de final. Se empatar ou perder, torce para que o Novorizontino também tropece diante do Botafogo, em Ribeirão Preto, no domingo, às 18h30.