Zubeldia fora? 'Caindo nas quartas, há chance de troca', dizem colunistas

A direção do São Paulo só avaliará a demissão de Zubeldía caso o time seja eliminado nas quartas de final do Paulistão, afirmaram André Hernan e PVC, no De Primeira, nesta sexta (21).

PVC ressaltou que, apesar de o São Paulo já estar classificado, a partida contra o São Bernardo ganhou importância pela possibilidade de a equipe tricolor ter que jogar a próxima fase fora de casa.

Se tiver uma saída do São Paulo precoce no Campeonato Paulista, vai ter uma avaliação para uma saída. Para não repetir o erro que foi com o Rogério Ceni, que saiu precocemente e, depois, o São Paulo se arrastou até o Brasileiro, e viram que não deu certo - e perdeu tempo. E como foi com o Carpini ano passado.

André Hernan

Se o São Paulo chegar na semifinal do Campeonato Paulista, está tudo bem - a não ser que chegue na semi e tome um 4 a 0 do Corinthians. Aí, já é um absurdo. Se cair nas quartas de final contra um pequeno - o Novorizontino -, aí vai ter risco. [...] Por isso o jogo contra o São Bernardo é importante. Uma coisa é jogar contra o Novorizontino no Morumbis; [...] é muito pior jogar em Novo Horizonte.

PVC

Campanha no Paulistão é reconstrução para Ponte e para mim, diz Valentim

Em entrevista exclusiva ao De Primeira, o técnico Alberto Valentim afirmou que a "campanha espetacular" da Ponte Preta no Paulistão é parte da reconstrução de sua carreira e do clube de Campinas — rebaixado à terceira divisão do futebol brasileiro.

Tudo começou em dezembro, quando o presidente me ligou e nós fomos muito pontuais nas nossas conversas. O ano de 2024 foi muito difícil para a Ponte e para mim também. Nós falamos muito de reconstrução, de retomada de carreira, isso eu falando da minha parte, e o presidente falava da Ponte Preta, que precisava tomar um rumo diferente em 2025 por tudo aquilo que viveu o ano passado.

Alberto Valentim, técnico da Ponte Preta

'Luighi mudou o jogo para virada do Palmeiras': PVC explica na prancheta

Cria da base do Palmeiras, Luighi foi o fator decisivo para a virada sobre o Botafogo-SP no Allianz Parque, pelo Paulistão, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho.

Quem foi o melhor em campo? Facundo, beleza, Estêvão, bom voto, o Veiga deu dois passes que acabaram resultando em gol, mas o que mudou o jogo foi o Luighi.

Paulo Vinícius Coelho

Palmeiras fechou a contratação de Vitor Roque? PVC e Hernan explicam

O Palmeiras fechou a contratação de Vitor Roque junto ao Barcelona e ao Betis? Os colunistas André Hernan e Paulo Vinícius Coelho explicaram a que ponto está a negociação.

Quando você conversa com as fontes do Palmeiras, é aquela coisa: calma, não tem nada ainda, o modelo está pronto para quando eles derem um ok, a gente já chegar com tudo e fechar. Porém, ainda não tem nada pra gente dizer pra vocês que está prestes a fechar. Esse é o ponto do Palmeiras.

André Hernan

