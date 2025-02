Zé Rafael aparece em treino do Santos, mas sem contato com bola

Ainda não anunciado pelo Santos, o volante Zé Rafael apareceu no campo do CT Rei Pelé na manhã desta sexta (21).

O que aconteceu

Zé Rafael caminhou no gramado. Ele se recupera de uma cirurgia que fez na coluna há 15 dias.

Zé ficou a maior parte do tempo conversando com o staff do clube: funcionários da segurança, da manutenção e também a comissão técnica de Pedro Caixinha. O volante ainda ficou brincando com os erros dos companheiros na atividade.

Sem nenhum contato com a bola, o atleta vai trabalhar aos poucos para estar 100%. A expectativa é de uma recuperação que ainda vai levar pelo menos 2 meses.

Outro ponto no caso de Zé é que ele já havia sido inscrito pelo Palmeiras no Paulistão. Então, não poderia atuar pelo Peixe no estadual. Assim, os clubes decidiram que era o melhor momento para o volante passar pela cirurgia.

O Santos ainda não anunciou a contratação justamente por entender que é melhor esperar a recuperação do atleta. No BID (Boletim informativo diário) por exemplo, ele ainda não teve sua rescisão com o Palmeiras publicada.

O Peixe se comprometeu a pagar R$ 15 milhões ao Palmeiras pela negociação. O meio-campista foi contratado pensado em um status de titular. Aliás, Zé sempre foi uma prioridade do técnico Pedro Caixinha.