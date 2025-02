United encara Real Sociedad e o Tottenham enfrenta o AZ Alkmaar pelas oitavas da Liga Europa

A Uefa definiu nesta sexta-feira os jogos que vão compor as oitavas de final da Liga Europa 2024/2025. O sorteio, que foi realizado na sede da entidade, em Nyon, na Suíça, indicou ainda o chaveamento até decisão do torneio europeu. Entre os principais confrontos, o Manchester United joga contra o Real Sociedad enquanto o Tottenham desafia o AZ Alkmaar.

Seguindo o formado do sorteio da Liga dos Campeões, os times que se classificaram diretamente para as oitavas de final vão decidir a vaga jogando sob o apoio de sua torcida. Os jogos são de ida e volta e, no caso de empate, haverá prorrogação e disputa de pênaltis.

As datas das partidas eliminatórias já estão definidas também. Os confrontos vão ser disputados entre os dias 6 e 13 de março. A decisão da competição está marcada para o dia 21 de maio e vai acontecer em Bilbao, na Espanha.

Como os chaveamentos estão definidos, os clubes já tem ideia de quem vão enfrentar nas próximas fases. Assim, quem passar do duelo entre Manchester United e Real Sociedad encara o vencedor do embate entre Steua Bucareste x Lyon, por exemplo.

CONFIRA OS JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIGA EUROPA:

Real Sociedad x Manchester United

AZ Alkmaar x Tottenham

Fenerbahce x Rangers

Roma x Athletic Bilbao

Steua Bucareste x Lyon

Ajax x Eintracht Frankfurt

Viktoria Plzen x Lazio

Bodo/Glimt x Olyumpiacos

*Times à direita decidem em casa