Tudo ou nada! Henry Cejudo vence a balança e confirma luta principal do UFC Seattle

Na tarde desta sexta-feira (21), foi realizada a pesagem oficial do UFC Seattle. E durante a cerimônia, os 24 atletas escalados para o card cumpriram seus papeis e venceram a balança. O destaque ficou por conta de um dos protagonistas do show: Henry Cejudo. Ex-campeão peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg) da entidade, 'Triple C' bateu o peso e confirmou a luta principal contra Song Yadong. Ao melhor estilo 'tudo ou nada', o duelo contra o rival chinês pode representar uma nova corrida até o cinturão ou sacramentar de vez o fim da carreira do veterano de 38 anos de idade.

Um dos últimos lutadores a subirem ao palco, Cejudo surgiu com 61,2 kg na balança. Já Yadong, primeiro atleta a despontar na cerimônia, chegou a utilizar o biombo e pesou 400 gramas a mais que seu adversário, com a marca de 61,6 kg. Onze anos mais jovem que o ex-campeão, o striker chinês apimentou a rivalidade entre os dois às vésperas do evento, indicando que será o responsável por 'aposentar' Henry com um triunfo em grande estilo no UFC Seattle.

E a declaração se justifica. Afinal de contas, Cejudo já deixou claro que não quer seguir na ativa caso não tenha chances reais de pleitear uma disputa de título. Sendo assim, uma derrota para Yadong neste sábado - que, caso ocorra, seria a terceira consecutiva para o americano - praticamente acabaria com suas pretensões esportivas, abrindo uma boa brecha para pendurar as luvas dos esportes de combate. Por outro lado, desbancar o prospecto mais jovem pode renovar as energias de 'Triple C' e, assim, prolongar sua carreira.

Esquadrão Brasileiro no peso

Com quatro representantes ao todo, o 'Esquadrão Brasileiro' também fez bonito na pesagem do UFC Seattle. Os dois representantes que subiram ao palco primeiro foram os atletas escalados para o card principal. Jean Matsumoto cravou 63 kg na balança para confirmar seu duelo contra Rob Font, que surgiu 400 gramas mais leves. O embate entre os dois foi negociado no peso-casado de 63,5 kg, já que o jovem de Bragança Paulista (SP) aceitou substituir Dominick Cruz de última hora.

Logo em seguida, Jean Silva apareceu no palco para cravar 66 kg. Seu adversário, Melsik Baghdasaryan, atingiu a marca de 65,7 kg. Entre os meio-pesados (93 kg), Raffael Cerqueira bateu 92,5 kg na balança - 500 gramas mais pesado que seu rival Modestas Bukauskas. O último atleta tupiniquim a participar da pesagem foi Melquizael Costa. 'Melk' e seu oponente, Andre Fili, atingiram a mesma marca: 65,7 kg.

Confira abaixo todas as marcas da pesagem do UFC Seattle:

Henry Cejudo (61,2 kg) x Song Yadong (61,6 kg)

Brendan Allen (84,3 kg) x Anthony Hernandez (84,3 kg)

Rob Font (62,6 kg) x Jean Matsumoto (63 kg)*

Jean Silva (66 kg) x Melsik Baghdasaryan (65,7 kg)

Alonzo Menifield (92,9 kg) x Julius Walker (92,9 kg)

Ion Cutelaba (92,9 kg) x Ibo Aslan (92,9 kg)

Andre Fili (65,7 kg) x Melquizael Costa (65,7 kg)

Mansur Abdul-Malik (84,3 kg) x Nick Klein (84,3 kg)

Ricky Simon (61,2 kg) x Javid Basharat (61,6 kg)

Nikolay Veretennikov (79,3 kg) x Austin Vanderford (78,9 kg)**

Nursulton Ruziboev (83,4 kg) x Eric McConico (83,4 kg)

Modestas Bukauskas (92 kg) x Raffael Cerqueira (92,5 kg)

*Peso-Casado de 63,5 kg

**Peso-Casado de 79,3 kg