Torneio que leva jovens à final da Champions tem pontapé inicial; conheça

A oitava edição do Torneio de Futebol Gatorade 5v5, que leva jovens ao palco da final da Champions League, está com inscrições abertas até o dia 3 de março.

Veja detalhes

O campeonato de 5 contra 5 é disputado por jovens de 14 a 16 anos (masculino e feminino) em classificatórias realizadas em três cidades: São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo canal oficial da Gatorade no WhatsApp. O prazo acaba no dia 3, e as seletivas começam no dia 15 do mês que vem.

Representantes de sete países, além do Brasil, disputarão a competição: Alemanha, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, México e Tailândia participarão de outras regiões do mundo

A equipe campeã nacional terá direito a disputar o Mundial em Munique, palco da final da próxima Champions League. Os jogadores dos times ganhadores, inclusive, assistirão à decisão dentro do estádio — todos os custos serão bancados pela Gatorade.

Os atuais vencedores do masculino são brasileiros. No ano passado, alunos do Colégio Drummond superaram os representantes da Colômbia, além de faturarem o troféu, eles acompanharam Real Madrid x Borussia Dortmund em Wembley — no feminino, o EFAM representou o país.