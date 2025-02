Titulares treinam na parte interna, e Corinthians avança em preparação para pegar o Guarani

O Corinthians deu sequência aos treinamentos para enfrentar o Guarani, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. O Alvinegro contou com o retorno dos titulares, que ganharam folga na última quinta-feira em virtude do desgaste causado pelo deslocamento da viagem pela Libertadores à Venezuela.

No entanto, os considerados titulares não participaram das atividades junto ao restante do elenco. Após aquecimento na academia e ativação no gramado do CT Doutor Joaquim Grava, os jogadores que aturam mais de 45 minutos contra a Universidad Central-VEN trotaram no campo e fizeram uma atividade regenerativa na parte interna. Eles devem ser preservados para o confronto diante do Guarani, visando o jogo de volta contra os venezuelanos.

Já os demais atletas do elenco realizaram um exercício de troca de passes, com movimentação e um trabalho tático de enfrentamento. O embate, válido pela 12ª e última rodada da primeira fase do Estadual, está marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Classificado, o Corinthians deve mandar a campo um time reserva diante do Bugre. No último compromisso da equipe no Paulistão, contra a Portuguesa, na Mercado Livre Arena Pacaembu, os titulares sequer foram relacionados.

Todo mundo sabe, o melhor gramado do país é o da Neo Química Arena! ??? E não é a gente que está dizendo. ? ? Gustavo Vasco / Corinthians#NeoQuimicaArena#VaiCorinthians pic.twitter.com/hYilALL4Eg ? Corinthians (@Corinthians) February 21, 2025

Neste sábado, o Timão ainda conta com mais um dia de treinamentos para que a comissão possa fazer os ajustes finais na equipe que vai à campo em Itaquera. A equipe do Parque São Jorge lidera o Grupo A do Paulista, com 26 pontos, e detém a melhor campanha do torneio. O foco, portanto, está na partida de volta contra a UCV, pela Libertadores.

Com o empate por 1 a 1 na ida, o Corinthians precisa vencer para se classificar no tempo normal. Se o empate persistir no placar agregado, o embate irá para os pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista.

O segundo e decisivo encontro entre Corinthians e Universidad Central será disputado na próxima quarta-feira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) em Itaquera. O vencedor do confronto enfrenta Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na próxima etapa, a última antes da fase de grupos.