Titulares trabalham parte técnica, e São Paulo segue preparação para encarar o São Bernardo

O São Paulo segue de olho na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na manhã desta sexta-feira, o elenco tricolor deu sequência à preparação para o duelo contra o São Bernardo. A bola rola neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal 1º de Maio.

No CT da Barra Funda, os jogadores que enfrentaram a Ponte Preta na última quarta-feira complementaram os exercícios regenerativos realizados na reapresentação da última quinta e fizeram um trabalho com a preparação física, que comandou um circuito físico-técnico em campo. Os atletas realizaram treinamentos de posse de bola, fundamentos técnicos, trote no campo e força preventiva.

Simultaneamente, o restante do grupo disputou um coletivo, de 11 contra 11, utilizando toda a extensão do gramado. Tal atividade foi complementada com jovens das categorias de base do clube.

Para o confronto diante do São Bernardo, o técnico Luis Zubeldía estará de volta à beira do gramado - o argentino cumpriu suspensão na derrota para a Ponte Preta.

Já os desfalques tricolores são no gramado. O goleiro Jandrei e o volante Luiz Gustavo seguem tratando de suas respectivas lesões e estão fora. Já Ferreira, Ruan e Rodriguinho, com problemas físicos, também devem ser ausências. Por fim, Alisson deve ser poupado novamente pela comissão técnica, com o objetivo de ficar 100% para o mata-mata.

O São Paulo ainda terá mais uma sessão de treinamentos, neste sábado, para finalizar a preparação para o confronto diante do São Bernardo. Zubeldía deve definir o time que mandará a campo e ajustar os últimos detalhes.

O São Paulo entra na última rodada do Paulistão já classificado e como líder do Grupo C, com 16 pontos somados em 11 partidas. O Novorizontino aparece logo atrás, com 15 pontos. Dessa forma, o jogo contra o São Bernardo é importantíssimo para o Tricolor, que depende só de si para jogar as quartas de final em casa.

Para garantir a liderança do Grupo C sem depender do Novorizontino, o São Paulo só precisa vencer. Já em caso de tropeço diante do São Bernardo, o Tricolor passa a depender de um empate ou de uma derrota do Tigre.