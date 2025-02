Sem efeito suspensivo, Barboza e Alex Telles não jogam o Vasco x Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Alexander Barboza e o lateral-esquerdo Alex Telles estão mesmo fora do clássico de domingo (23), entre Botafogo e Vasco, em São Januário, pela última rodada da fase de classificação do Carioca.

O que aconteceu

O UOL apurou que o Botafogo decidiu não entrar com efeito suspenso no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ), no processo que resultou na punição de dois jogos para cada um dos jogadores.

A punição é por causa do comportamento no clássico anterior, contra o Flamengo, também pelo estadual.

A falta de interesse do Botafogo em tentar efeito suspensivo indica que o time já não iria 100% contra o Vasco, porque tem o jogo de volta da Recopa, contra o Racing, no meio de semana.

Barboza foi punido porque tentou dar um soco em Bruno Henrique, do Flamengo, enquanto Alex Telles acabou condenado por xingar o delegado da partida, no túnel de acesso ao vestiário.

Barboza foi expulso. Alex Telles, não.

Um jogo já foi

Os dois jogadores já tinham cumprido um jogo de suspensão, contra o Boavista, quando o TJD determinou uma suspensão preventiva. Agora, vão pagar o segundo jogo e ficam sem pendências.

O Botafogo ainda vai tentar recurso na semana que vem, como estratégia jurídica. A procuradoria do TJD deve recorrer também, mas na tentativa de aumentar a pena para os dois jogadores. Se houver o recurso do clube, o Pleno do tribunal pode reduzir a punição, mesmo sem efeito prático disso — já que os jogadores terão cumprido os dois jogos.

Vasco e Botafogo se enfrentam no domingo, às 18h30, em São Januário. O Botafogo precisa vencer para ultrapassar o rival e entrar na zona de classificação às semifinais. Mas tem a concorrência do Fluminense, que tem um ponto a mais e enfrenta o Bangu, no mesmo horário.