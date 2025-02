Sem Alisson, Bobadilla deve ser mantido como volante titular do São Paulo

Alisson não deve ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía para o confronto do próximo domingo, contra o São Bernardo, às 18h30 (de Brasília), no estádio Primeiro de Meio, no ABC, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

O volante foi poupado na última quarta-feira, contra a Ponte Preta, e também tende a ficar de fora da partida de domingo, já que não treinou com o elenco nesta quinta. A intenção da comissão técnica é preservar Alisson para tê-lo 100% na fase final do Estadual.

Alisson não teve nenhuma lesão diagnosticada, mas o núcleo de saúde do São Paulo entende que o jogador vem lidando com uma sobrecarga física que pode acabar se transformando em lesão, se ele não for preservado.

Desta maneira, Damián Bobadilla pode continuar sendo titular do São Paulo nesta reta final da primeira fase do Campeonato Paulista. O paraguaio se acostumou a começar jogando na temporada passada, enquanto Alisson se recuperava de uma lesão no tornozelo direito, e foi o escolhido para substituí-lo na última quarta-feira, contra a Ponte Preta.

Outra opção para a vaga de Alisson é Marcos Antônio, porém, aparentemente, o brasileiro não tem tanto prestígio com a comissão técnica liderada por Luis Zubeldía. Quando o São Paulo entrou em campo com um time alternativo ao longo desta primeira fase do Paulistão, muitas vezes o volante teve de ser improvisado como um meia-armador, já que Bobadilla se manteve como o substituto imediato de Alisson.