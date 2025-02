Seleção masculina de basquete derrota Uruguai e mantém 100% nas Eliminatórias da Americup

A seleção brasileira masculina de basquete venceu o Uruguai, nesta sexta-feira, em Paysandú, por 70 a 61, e manteve os 100% de aproveitamento na Americup. O time do técnico sérvio Aleksandar Petrovic entrou em quadra com a vaga já assegurada para a fase final da competição.

Com 20 pontos e 11 rebotes, Georginho foi o destaque da equipe nacional. Yago (17 pontos e 2 assistências) e Márcio (11 pontos e sete rebotes) também tiveram boa atuação na partida.

O Brasil volta a jogar fora de casa na próxima segunda-feira, às 22h40, contra o Panamá, na Cidade do Panamá, fechando as Eliminatórias. Para este jogo, Yago retorna para a Sérvia para a sequência da temporada com a equipe do Estrela Vermelha, sendo substituído por jovem Lucas Atauri, do Paulistano.

A Americup acontece entre os dias 23 a 31 de agosto, em Managua, na Nicarágua. A competição terá as 12 melhores equipes do continente americano. O Brasil é o atual vice-campeão.