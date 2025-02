Savarino admite insatisfação no Botafogo pela falta de técnico

O Botafogo perdeu por 2 a 0 para o Racing, da Argentina, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Com gols de Vietto e Martínez, a equipe argentina saiu na frente na conquista do título intercontinental. Depois do término da partida, Savarino, meia do time alvinegro, comentou que o elenco está incomodado por ainda não ter um técnico comandando a equipe.

"Afeta, claro que afeta. Estamos tentando fazer o nosso melhor em campo, mas as coisas não têm saído da melhor maneira. Mas estamos tentando. Incomoda, não só individualmente, mas pelo grupo também. Nós precisamos (de um treinador), mas não há nada a fazer. Temos que aguardar que o treinador chegue e, agora, temos um interino. Esperamos que as coisas melhorem no próximo jogo", disse o meia para a ESPN.

Após a conquista da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro na temporada passada, Arthur Jorge deixou o comando do Botafogo no início deste ano para treinar o Al-Rayyan, do Qatar. Desde então, a diretoria alvinegra encontrou dificuldades para contratar um técnico.

Até o momento, André Jardine, Tata Martino, Rafa Benítez, Tite e Roberto Mancini foram os nomes especulados para comandar a equipe, mas sem avançar nas conversas. O mais próximo de um acerto foi com o treinador Vasco Matos, do Santa Clara, de Portugal. No entanto, o contrato foi desfeito depois de o português renovar o seu contrato com o atual clube.

O segundo confronto da Recopa será na próxima quinta-feira, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). Para levar o título inédito, o Botafogo terá que vencer por três ou mais gols de diferença e, qualquer vitória brasileira por dois gols, levará a decisão para os pênaltis. Já o Racing pode perder por até um gol de diferença para garantir a conquista.

Antes do jogo de volta no Nilton Santos, o Botafogo terá um clássico contra o Vasco no domingo, em São Januário, pela última rodada do Campeonato Carioca, às 18h30. O Alvinegro precisa da vitória para assegurar a classificação à semifinal na competição.