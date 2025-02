Rio Open: Meligeni lidera campanha de saúde mental no tênis

Do UOL, no Rio de Janeiro

O ex-tenista Fernando Meligeni tem sido o garoto-propaganda de uma campanha que alerta sobre a saúde mental dos tenistas.

O que aconteceu

A campanha é chamada de "O verdadeiro Break Point" e foi criada pela Euphoria Creative em parceria com a Wellhub. O mote do filme é em cima das raquetes quebradas, ato mais simbólico de quando um tenista perde seu equilíbrio psicológico.

Ao longo da história do tênis, diversos jogadores já passaram pelo momento de frustração extrema que levam a essa reação. O tenista Novak Djokovic, por exemplo, já quebrou 55 raquetes ao longo de sua carreira. Além da penalidade e da reação negativa do público, esse episódio reflete uma sobrecarga emocional muitas vezes invisível. A campanha não busca normalizar esse gesto, mas sim trazer atenção para o que leva a esse ponto de ruptura. O que está por trás de uma raquete quebrada?

Marcelo Rizério, CCO da Euphoria Creative

Diretor de marketing da Wellhub, Flávio Reghini destacou a analogia com as raquetes quebradas. E frisou que ela pode ser aplicada em outros ambientes profissionais.

A raquete quebrada é apenas uma metáfora. Na vida real, especialmente no mundo corporativo, todos enfrentamos momentos de frustração e de pressão que fazem a gente 'quebrar'. Nosso objetivo com essa campanha é mostrar que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, e que investir no bem-estar físico e mental pode salvar o jogo, tanto o de tênis, quanto o da vida. E o Wellhub existe exatamente para isso

Flávio Reghini, Diretor de Marketing do Wellhub

CCO da Euphoria Creative, Marcelo Rizério explicou a escolha por Fernando Meligeni para estrelar a campanha. Em sua avaliação, o ex-tenista tem esse olhar mais profundo sobre a pressão nos atletas.