Renato Gaúcho volta a dizer que jogou mais que CR7: 'Eu falo sério'

Renato Gaúcho voltou a se colocar acima de Cristiano Ronaldo no posto de melhores jogadores da história do futebol.

O que aconteceu

O ex-jogador e técnico do Grêmio defendeu que enfrentou mais obstáculos que CR7 ao longo da carreira e fez um desafio ao craque português durante participação no Charla Podcast.

Sempre elogiei o Cristiano Ronaldo, um profissional fora de série. Mas queria ver ele jogando aqui no Brasil, nos clubes onde joguei, com salários atrasados, e eu jogando no lugar dele no Real Madrid, ganhando o que ele ganha e jogando com quem ele jogava

Renato Portaluppi citou a recente entrevista em que CR7 se coloca como 'maior da história' e deixou claro que não fala em tom de brincadeira ao dizer que jogou mais que o português.

Eu não brinco, eu falo sério. Eu joguei mais do que ele (...) O Cristiano deu uma entrevista esses dias dizendo que foi o maior da história, então eu fui o maior daquela história, pois joguei mais do que ele Renato Gaúcho, ao Charla Podcast

"Eu não brinco, eu fui melhor que ele"



Renato Gaúcho fala sobre episódio com Cristiano Ronaldo no Mundial pic.twitter.com/xRgTJmjlAy -- Charla Podcast (@CharlaPodcast) February 20, 2025

Esta não é a primeira vez que Renato Gaúcho afirma ter jogado mais que Cristiano Ronaldo. Em janeiro de 2014, logo após ele reassumir o comando do Fluminense, ele defendeu a mesma tese em entrevista ao UOL Esporte. Em 2017, pelo Grêmio, ele também fez a afirmação na entrevista coletiva antes da final do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, contra o Real Madrid do próprio Cristiano.

Tenho certeza [que fui melhor]. Para achar você tem que ter alguma dúvida. Joguei mais do que ele, sim. Queria trocar, ele jogar onde joguei e, eu, no Real Madrid, na Europa. Ele disputando Libertadores, Brasileiro, e eu, o Espanhol. Joguei mais que ele, é um fato

Mantenho [a opinião]. Admiro o Cristiano Ronaldo, é um dos maiores jogadores do mundo. É um grande campeão, todos os anos ele procura quebrar os próprios recordes, admiro muito isso em um jogador. É uma grande pessoa fora das quatro linhas. É muito fácil para vocês (espanhóis) que não me viram jogar elogiar só o Cristiano Ronaldo. Para pegar quem jogou mais, vocês teriam que pegar muitas pessoas que me viram jogar. É a opinião minha. Cada um tem a sua, e ele tem a dele também

Campeão da Libertadores pelo Grêmio como jogador (1983) e técnico (2017), Renato Gaúcho está atualmente sem clube após deixar o comando do time gaúcho em dezembro do ano passado.