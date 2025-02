Possível eliminação não apaga pontos positivos do Palmeiras, diz Renan

Apesar de estar em uma situação difícil no Campeonato Paulista, o Palmeiras tem vários pontos positivos no início da temporada, opinou Renan Teixeira, no UOL News, nesta sexta (21).

O comentarista apontou que o Palmeiras obteve o melhor desempenho no clássico e ainda conseguiu preservar o elenco com o rodízio de atletas principalmente no início do Paulistão.

Foram quatro ou cinco jogos que o Palmeiras jogou com o time titular. E é o único time que não perdeu clássicos. [...] O Abel não quis arriscar perder jogadores no Campeonato Paulista. [...] É importante, mas é o menos. Tem Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. E imagina o Abel treinando um mês esse time. Como chega no Brasileiro? [...] Vão ver como vexame, mas o Palmeiras tem pontos positivos no início de ano.

Renan Teixeira

