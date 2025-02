Nem Pep, nem Ferguson: Mourinho elege maior técnico da Premier League

José Mourinho surpreendeu ao escolher o técnico mais histórico da Premier League durante uma entrevista com o ex-volante Obi Mikel, com quem trabalhou no Chelsea.

O que aconteceu

José Mourinho foi inicialmente desafiado a escolher quem era melhor entre Pep Guardiola e Sir Alex Ferguson, mas classificou a comparação como 'impossível'.

É mesmo impossível comparar duas gerações diferentes ou o potencial para fazer determinadas coisas José Mourinho, ao The Obi One Podcast

O técnico português trouxe então outro nome à tona, o qual considera ainda mais lendário que Guardiola ou Ferguson na história do Campeonato Inglês.

Ambos são treinadores históricos na Premier League, mas o mais histórico é Claudio Ranieri

Mourinho justificou a escolha e recordou o título de 2015/16 conquistado pelo técnico italiano.

Ganhar cinco ou seis troféus com o Manchester United ou o Manchester City é algo ótimo... quando você ganha com o Leicester City não 'se' ou 'mas'. Para mim, foi o título mais incrível que pude ver e experienciar

Sob o comando de Ranieri, o Leicester City conquistou o Campeonato Inglês com uma surpreendente campanha de 38 jogos, 23 vitórias, 12 empates e apenas 3 derrotas.

José Mourinho sucedeu a Cláudio Ranieri no Chelsea em 2004, logo após o técnico italiano conquistar o vice-campeonato da Premier League com os Blues.