Vagas, queda e mandos: o que ainda está em jogo na rodada final do Paulista

Os oito jogos da 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, que ocorrem a partir das 18h30 (de Brasília) deste domingo (23), prometem diferentes emoções aos torcedores. Mandos de campo ainda estão em aberto e dois grandes tentam carimbar o passaporte para as quartas de final, enquanto quatro times brigam contra o rebaixamento.

O que ainda está em jogo?

Três vagas nas quartas de final. Os grupos A e C, encabeçados por Corinthians e São Paulo, já têm definidos seus duelos do mata-mata, mas ainda resta a definição dos dois classificados da chave B e de um da D.

Neymar, do Santos, e Estevâo, do Palmeiras Imagem: Montagem Rafael Assunção/Ag. Paulistão e Marcello Zambrana/AGIF

Santos e Palmeiras sem garantias. O Peixe lidera o Grupo B, mas ainda pode ser eliminado dependendo dos resultados. Já o Alviverde está atualmente em terceiro da chave D, fora da zona de classificação, e terá de brigar pela vaga no jogo derradeiro.

Quatro times na luta contra o rebaixamento. Velo Clube, Noroeste, Água Santa e Inter de Limeira chegam para a rodada final com risco de caírem. Atualmente, a Inter e o Água Santa ocupam o Z2.

Melhor campanha; Os já classificados Corinthians e São Bernardo não apenas cumprem tabela no último jogo da fase de grupos porque batalham pela primeira colocação geral. Quem terminar com a melhor campanha terá a vantagem do mando de campo em qualquer confronto do mata-mata.

Liderança do Grupo C. São Paulo e Novorizontino estão confirmados nas quartas, mas estão separados por apenas um ponto e ainda definem quem terminará em primeiro da chave.

Como está a classificação do Grupo A?

Corinthians: 26 pontos (8 vitórias e saldo +7)* Mirassol: 16 pontos (5 vitórias e saldo +1)* Botafogo-SP: 11 pontos (2 vitórias e saldo -4) Inter de Limeira: 7 pontos (0 vitória e saldo -7)

* já classificado

Como está a classificação do Grupo B?

Santos: 15 pontos (4 vitórias e saldo +3) Bragantino: 14 pontos (4 vitórias e saldo -1) Guarani: 12 pontos (3 vitórias e saldo 0) Portuguesa: 12 pontos (2 vitórias e saldo -1)

Como está a classificação do Grupo C?

São Paulo: 16 pontos (4 vitórias e saldo 3)* Novorizontino: 15 pontos (3 vitórias e saldo 1)* Noroeste: 7 pontos (1 vitória e saldo -7) Água Santa: 7 pontos (1 vitória e saldo -12)

Como está a classificação do Grupo D?

São Bernardo: 23 pontos (7 vitórias e saldo +5)* Ponte Preta: 22 pontos (6 vitórias e saldo +6) Palmeiras: 20 pontos (5 vitórias e saldo +10) Velo Clube: 10 pontos (saldo -4)

Veja os jogos da rodada final (domingo, 18h30)

Mirassol x Palmeiras

Ponte Preta x Bragantino

São Bernardo x São Paulo

Velo Clube x Água Santa

Botafogo-SP x Novorizontino

Corinthians x Guarani

Noroeste x Portuguesa

Inter de Limeira x Santos