Palmeiras se reapresenta após virada e inicia preparação para jogo decisivo contra o Mirassol

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta sexta-feira depois de vencer o Botafogo-SP, por 3 a 1, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Depois de ganhar um fôlego, o Verdão iniciou a preparação para enfrentar o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, em busca de uma vaga no mata-mata do Estadual.

Os titulares do duelo contra o time de Ribeirão Preto fizeram regenerativo na área interna do centro de excelência, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou uma atividade de marcação e aproximação com passes curtos em dimensões reduzidas.

Na parte final, houve um trabalho técnico de sete contra sete e Felipe Anderson, em transição física, atuou como curinga. O meia vem sendo desfalque no Verdão desde a terceira rodada por dores no púbis. Até o momento, disputou apenas um jogo na temporada.

Manhã de atividades técnicas na Academia de Futebol ? ? https://t.co/7uAsrR48FH pic.twitter.com/8oo3Acrmf3 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 21, 2025

Para o duelo contra o Mirassol, o Palmeiras terá mais desfalques importantes. O técnico Abel Ferreira perdeu Murilo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O Verdão já não conta com Gustavo Gómez, que está com lesão muscular na coxa esquerda. Assim, o treinador deve ter uma zaga inédita, com Naves e Benedetto titulares.

Também estão fora Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, com 20 pontos, dois a menos que a Ponte Preta. Para avançar no Paulista, o Verdão precisa vencer o Mirassol e torcer por tropeço da Macaca contra o Red Bull Bragantino. Ambos os jogos acontecem no domingo, às 18h30 (de Brasília).