Palmeiras: Concorrência pesa, e zagueiro elogiado por Abel vive indefinição

O zagueiro Naves, elogiado por Abel Ferreira após a vitória contra o Botafogo-SP, tem futuro incerto no Palmeiras.

O que aconteceu

Naves quer jogar mais e se vê sem espaço no elenco do Palmeiras em 2025. O Alviverde conta com Gustavo Gómez e Murilo como titulares incontestáveis, contratou Bruno Fuchs por empréstimo e encaminhou a compra de Micael, do Houston Dynamo. O atleta não quer brigar para ser apenas a terceira opção na defesa.

O Cruzeiro e Vasco estão interessados em Naves, mas Palmeiras vai fazer jogo duro. O estafe do atleta buscava uma saída já em janeiro, mas o clube recusou propostas do Sport e do Athletico-PR. A ideia neste momento é um empréstimo com uma opção de compra com um valor mais convidativo ao novo clube, mas o Alviverde não tem essa intenção.

Naves participou de um gol na vitória contra o Botafogo-SP e recebeu elogios de Abel Ferreira. O zagueiro achou um belo lançamento longo para Raphael Veiga escorar e Luighi marcar um golaço. Abel citou as poucas oportunidades que Naves tem recebido.

O Naves está conosco há dois anos e não está jogando de forma regular. Minha função como treinador é ajudar os jogadores. Quando eles estão aqui dois anos fazendo segunda ou terceira linha, não é correto para a evolução deles. Não é justo. Eu tinha conversas com o Naves e ele tinha manifestado esse interesse em função do que é a nossa linha com Gomez e Murilo. Ele quer jogar mais e faz todo sentido. O Naves entrou muito bem, é indiscutível a qualidade dele. Ele tem o que melhorar, mas só vai melhorar se jogar. Se ele conseguir jogar de forma regular, será muito bom. Abel Ferreira

Naves viu Vitor Reis "furar fila" e atrasar seu ano de evolução. Naves seria a terceira opção na defesa do Palmeiras no ano passado, mas Vitor Reis ganhou destaque rapidamente e virou até titular da equipe. Posteriormente, o jovem de 18 foi vendido por 37 milhões de euros ao Manchester City.

O jovem de 22 anos completa três anos de profissional nesta temporada, mas só disputou 40 partidas. Naves faz 23 anos em maio e acredita que pode estar perdendo a chance de evoluir e chegar a um grande clube na Europa.

O Palmeiras conta com Naves para a temporada de 2025, mas esse desejo do jogador pode ser um problema a ser resolvido pela direção do clube. O jogador tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2028.