Palmeiras fechou a contratação de Vitor Roque? PVC e Hernan explicam

O Palmeiras fechou a contratação de Vitor Roque junto ao Barcelona e ao Betis? Os colunistas André Hernan e Paulo Vinícius Coelho explicaram no De Primeira a que ponto está a negociação.

Vitor Roque está emprestado pelo Barcelona ao Betis até junho, e há uma conversa para reemprestar o jogador ao Palmeiras nesta janela com obrigação de compra no meio do ano.

Quando você conversa com as fontes do Palmeiras, não dá para falar em otimismo. Dá para falar em expectativa e um Palmeiras cada vez mais forçando uma resolução de Betis e de Barcelona para que essa negociação saia.

Quando você conversa com as fontes do Palmeiras, é aquela coisa: calma, não tem nada ainda, o modelo está pronto para quando eles derem um ok, a gente já chegar com tudo e fechar. Porém, ainda não tem nada pra gente dizer pra vocês que está prestes a fechar. Esse é o ponto do Palmeiras.

O ponto do Betis e do Barcelona seria um reempréstimo do Betis para o Palmeiras com uma compensação financeira. E aí o Palmeiras compra o Vitor Roque do Barcelona em junho por 27 milhões de euros, de forma definitiva, por cinco anos. Essa é a operação. O Palmeiras não me nega essa operação, mas também não confirma que ela está sendo feita nesse momento.

André Hernan

PVC: Negócio pode sair até terça, mas não está fechado

Paulo Vinícius Coelho acrescentou que há uma expectativa no Palmeiras de fechar o negócio por Vitor Roque até a próxima terça (25).

Quem está na Espanha trabalhando nesse negócio diz assim: nem eu sei. A minha impressão, conversando com uma pessoa do Palmeiras que não é da direção, não é o Leo Holanda, não é o Anderson Barros, não é o Leila Pereira, é que vai fechar até terça-feira.

Então, tem uma questão burocrática. Não é uma certeza, uma convicção porque quem está tratando o negócio sempre está dizendo 'olha, é uma operação de três partes'. Tem uma chance, mas não é uma certeza. Não dá pra cravar nada, mas eu acho que vai fechar até terça-feira.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo o colunista, a operação toda sairia por 27 milhões de euros, sendo 25 milhões de euros ao Barcelona pelo jogador e mais dois milhões de euros ao Betis, pelo empréstimo até junho.