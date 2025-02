Otávio aparece no BID e pode estrear pelo Fluminense

O volante Otávio já pode estrear pelo Fluminense. Nesta sexta-feira, o jogador teve sua situação regularizada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e, portanto, vira opção para o técnico Mano Menezes.

O jogador, inclusive, pode fazer sua estreia neste domingo, quando o Tricolor encara o Bangu, no Maracanã, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Otávio foi anunciado pela equipe na última quarta-feira e apresentado oficialmente na quinta. Na coletiva de apresentação, ele afirmou que está pronto para entrar em campo contra o Bangu, seja como titular ou saindo do banco de reservas.

"Já vim pronto e preparado para ajudar o clube da melhor maneira possível. Joguei no Maracanã muitas vezes como visitante, agora vai ser como mandante. Ansioso, preparado e à disposição do técnico Mano Menezes e da comissão técnica para ajudar o companheiros. Seja para iniciar ou para estar entre os atletas disponíveis para conquistar o primeiro objetivo, que é se classificar para a primeira fase da competição", disse Otávio, em entrevista coletiva.

O Fluminense precisa vencer o Bangu para sonhar com a vaga no mata-mata do Estadual. O Tricolor ocupa a quinta posição, com 14 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeiro time dentro da zona de classificação. Além da vitória, o time de Laranjeiras torce para um tropeço do Cruzmaltino contra o Botafogo.

Otávio chegou ao Fluminense após passagem de três anos pelo Atlético-MG. O volante de 30 anos firmou vínculo com o Tricolor Carioca até o final de 2027.