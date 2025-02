Neymar e Memphis voltam a se encontrar em disputa, desta vez no pôquer

Os amigos Neymar e Memphis estiveram novamente frente a frente em competição, mas desta vez a disputa não aconteceu dentro de campo: os astros de Santos e Corinthians se enfrentaram em uma mesa de pôquer. O encontro aconteceu nesta quinta-feira, em um evento privado, em São Paulo.

A reunião dos dois jogadores foi registrada nas redes sociais pelo influenciador e torcedor do Corinthians Buzeira, que também é um dos principais doadores da arrecadação para o pagamento da Neo Química Arena.

Neymar é um jogador assíduo de pôquer e desde 2015 é embaixador da PokerStars. Em 2018, ele participou do R$ 7.000 High Rollers no BSOP São Paulo e chegou até a mesa final, ficando na sexta colocação (faturou R$ 79.440).

"O Neymar morando novamente no Brasil conseguirá comparecer muito mais aos torneios, trazendo uma atenção global para essas competições, além de atrair outras estrelas do futebol, como é o caso do Memphis. Isso nos ajuda bastante a atrair novos parceiros comerciais, buscar ativações e, principalmente, a disseminar a modalidade no País", disse Roberto Lifschitz, diretor de marketing da WPF (Federação Mundial de Poker).

Nos gramados, Neymar e Memphis duelaram no dia 12 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Santos. Eles podem voltar a se enfrentar em um eventual compromisso a partir das semifinais do Estadual. O time da capital paulista já está classificado às quartas de final (vai pegar o Mirassol) e a equipe do litoral precisa confirmar a vaga na última rodada, neste domingo, contra a Inter de Limeira.