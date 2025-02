New York Yankees, maior campeão de beisebol, libera uso de barba pelos jogadores após 50 anos

Uma das regras de "etiqueta" mais inusitadas, por assim dizer, deixará de existir a partir desta temporada. O New York Yankees, maior campeão da Major League Baseball (MLB) e uma das maiores franquias, passará a permitir que seus jogadores utilizem barbas ou pelos faciais - conforme sua preferência. Antes, as barbas dos atletas e o cabelo não poderiam "tocar a gola dos uniformes". A regra também valia para funcionários da franquia.

"Nas últimas semanas, conversei com um grande número de antigos e atuais Yankees - abrangendo várias épocas - para obter suas perspectivas sobre nossa política de pelos faciais e cuidados pessoais, e agradeço seus comentários sinceros e variados. Estas conversas mais recentes são uma extensão do diálogo interno contínuo que remonta há vários anos", afirmou Hal Steinbrenner, gerente geral do Yankees, nesta sexta-feira.

"Em última análise, a decisão final cabe a mim e, após muita consideração, alteraremos nossas expectativas para permitir que nossos jogadores e profissionais tenham barbas bem cuidadas no futuro. É o momento apropriado para ir além do conforto familiar da nossa política anterior", completou.

A política anterior, a que Steinbrenner se refere, foi oficializada antes do início da temporada de 1976 por George Steinbrenner, pai de Hal. O empresário, morto em 2010, havia recém-comprado a franquia três anos antes e instituído a regra. A ideia era impor uma rigidez no elenco, que, para George, criaria a disciplina necessária para reconstruir os Yankees no beisebol.

Seja pela política ou não, Steinbrenner obteve em campo o resultado esperado. Desde que assumiu o controle da franquia, os Yankees conquistaram sete vezes o título da MLB, além de terem chegado em outras quatro World Series - a final da principal competição de beisebol dos EUA.

Ao longo dos anos, diversos jogadores precisaram se adaptar à regra de aparência para jogar nos Yankees; outros, como Brian Wilson e David Price, recusaram jogar na franquia por não aceitarem a regra de ter de aparar a barba. A regra foi mantida mesmo após a morte de Steinbrenner, em 2010. Mas desde 2009 a equipe não conquista a World Series.

Ao longo dos quase 50 anos, era comum que, ao terminar a temporada, jogadores deixassem a barba por aparar, até que fosse a hora de retornar aos treinamentos e à temporada da MLB. Caso não fosse raspada, advertências e multas eram impostas aos atletas.