Mycael pega pênalti, e Athletico-PR empata com o Azuriz na ida das quartas do Paranaense

Fora de casa, o Athletico-PR empatou com o Azuriz no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Nesta sexta-feira, as equipes se enfrentaram no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco-PR. O goleiro Mycael pegou um pênalti no primeiro tempo e evitou uma possível derrota do Furacão.

As equipes voltam a se enfrentar apenas no dia 8 de março, na Ligga Arena, em Curitiba, às 16h (de Brasília). Uma vitória simples classifica o Athletico-PR à semifinal. O mesmo vale para o Azuriz. Em caso de novo empate, o duelo será decido nos pênaltis.

Antes do jogo, o Athletico-PR tem pela frente o confronto contra o Pouso Alegre, na terça-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Azuriz, por sua vez, tem calendário livre até a segunda partida das quartas de final.

O primeiro tempo foi equilibrado e contou com boas chances para ambos os lados. Todavia, foi o Azuriz que teve a grande oportunidade de abrir o placar. Aos 41 minutos, Williams Bahia arriscou chute, e a bola bateu no braço de Isaac. Pênalti para os donos da casa. Na cobrança, Matheus Guimarães bateu no canto direito, mas viu Mycael cair para o lado certo e evitar o primeiro gol do jogo.

O Furacão voltou melhor para a etapa final, com duas boas chances nos primeiros 15 minutos. Aos 18, Luiz Fernando bateu quase da pequena área, mas acertou a marcação do Azuriz. Aos 21, Zapelli fez linda jogada e bateu para grande defesa de Vitor Hugo. A equipe visitante seguiu pressionando, mas não conseguiu vencer o goleiro adversário.