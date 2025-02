Murilo recebe terceiro cartão amarelo e vira desfalque no Palmeiras para última rodada do Paulista

O zagueiro Murilo é mais um desfalque do Palmeiras para o duelo contra o Mirassol, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista. O camisa 26 recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, na última quinta-feira, e irá cumprir suspensão automática.

Palmeiras e Mirassol se enfrentam no domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Murilo foi amarelado pelo árbitro João Vitor Gobi, no Allianz Parque, após falta em Toró, do Botafogo-SP, aos 24 minutos do segundo tempo. Antes disso, ele havia recebido as advertências nos confrontos contra Santos e Red Bull Bragantino.

O atleta, então se junta à lista de desfalque que já conta com Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita), Mauricio (cirurgia no ombro direito) e Gustavo Gómez (lesão no músculo posterior da coxa esquerda). Felipe Anderson, em transição física, vive a expectativa de retorno, mas ainda é dúvida.

Já sem Gustavo Gómez contra o Botafogo-SP, Abel Ferreira precisou fazer mudança na zaga e colocou Benedetti como titular ao lado de Murilo. O treinador, portanto, terá que fazer nova alteração para a partida decisiva em Mirassol. A zaga deve ser formada por Benedetti e Naves, duas Crias da Academia.

A vitória sobre o Botafogo-SP deu uma sobrevida ao Palmeiras no Paulistão. Contudo, o Verdão ainda terá trabalho para tentar se classificar às quartas. No momento, a equipe está na terceira posição do Grupo D, com 20 pontos somados, dois atrás da Ponte Preta, que é a vice-líder da chave. O São Bernardo, com 23, já está garantido no mata-mata.