Mirassol anuncia demissão do técnico Eduardo Barroca antes de jogo contra o Palmeiras

Nesta sexta-feira, o Mirassol anunciou a demissão de Eduardo Barroca. O comandante deixa o clube após pouco mais de três meses de sua contratação.

Com a saída de Barroca, o time do interior, já classificado às quartas de final do Paulistão, deve entrar para a partida contra o Palmeiras, neste domingo, com um técnico interino na beira do campo.

"O Mirassol Futebol Clube e o técnico Eduardo Barroca informam que entraram em acordo para a interrupção do trabalho do treinador. Agradecemos ao treinador pelo seu empenho e dedicação, e desejamos sucesso em seus futuros desafios", escreveu o clube nas redes sociais.

O Mirassol Futebol Clube e o técnico Eduardo Barroca informam que entraram em acordo para a interrupção do trabalho do treinador. Agradecemos ao treinador pelo seu empenho e dedicação, e desejamos sucesso em seus futuros desafios. ? Mirassol (@mirassolfc) February 22, 2025

Barroca chegou ao Mirassol em dezembro de 2024. Desde então, comandou a equipe em 11 partidas, todas pelo Paulistão. Foram cinco vitórias, um empate e cinco derrotas.

O time, atualmente na segunda posição do Grupo A, com 16 pontos, se classificou às quartas como segundo colocado, atrás do líder Corinthians, que apresenta 26 somados.

A partida contra o Palmeiras será realizada às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia.