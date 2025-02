Mikel Arteta analisa final de temporada e espera que Sterling "cresça" em momentos decisivos

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, falou sobre as expectativas de título do Campeonato Inglês e os desafios desta temporada, principalmente após o sorteio da Liga dos Campeões. O espanhol também comentou sobre Sterling, uma das únicas opções ofensivas que os Gunners têm à disposição, já que a equipe tem quatro atacantes contundidos.

"Precisamos fazer o nosso trabalho e sabemos que todos os jogos são difíceis agora. É uma partida de cada vez e, com certeza, vai ser difícil para todo mundo. Mas posso garantir para vocês, que estou obcecado com esse título", disse em coletiva de imprensa.

Apesar de ter o título inglês como obsessão, Arteta tem de dividir seu foco com a Liga dos Campeões, torneio no qual o Arsenal enfrenta o PSV nas oitavas de final.

"É uma ótima equipe. Já jogamos com eles antes e sabemos de sua qualidade. Nesse momento da Liga dos Campeões, todos os clubes são bons", prosseguiu.

Caminhando para os momentos decisivos da temporada, Mikel Arteta também analisou a situação de Raheem Sterling, uma das poucas opções restantes para o ataque do Arsenal.

"O Sterling tem muita experiência e cresce nesses momentos. Conto com ele e sei que ele está focado. Não sei se iremos contar com o Martinelli ou o Saka em breve, então tenho muita expectativa nele, sei do que ele é capaz. Precisamos de gente que impacta o time positivamente e eu acredito que o Sterling é um jogador assim", concluiu.

O Arsenal volta a campo neste sábado, às 12h (de Brasília), quando recebe o West Ham, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Os jogos contra o PSV, na Liga dos Campeões, estão marcados para os dias 4 e 12 de março, com decisão no Emirates Stadium.