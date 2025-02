Matheus Pereira desiste de trocar o Cruzeiro pelo Zenit: veja a razão

A novela sobre a saída do meia Matheus Pereira do Cruzeiro terminou nesta quinta-feira. O camisa 10 desistiu de se transferir para o Zenit, da Rússia. Uma questão familiar teria sido decisiva pela opção do atleta.

O portal russo Championat noticiou que a vontade da esposa fez a diferença para a mudança de rumo na negociação com os russos. Desta forma, ele seguirá cumprindo o contrato com o time mineiro até 2026.

Inicialmente, Matheus Pereira havia revelado a vontade de jogar no futebol europeu. Nas últimas horas, ele fez até exames médicos na capital mineira para avançar na negociação com o Zenit. O Cruzeiro iria receber 14 milhões de euros (R$ 83,6 milhões) imediatamente, além da possibilidade de um valor extra por metas.

Agora, não há mais chance de uma nova reviravolta. A janela de transferências na Rússia terminou no fim da tarde desta quinta-feira.