Técnico de rival do Palmeiras no Mundial diz que grupo não dá 'tanto susto'

O Grupo A do Super Mundial não dá "tanto medo" em comparação com as demais chaves, de acordo com o ex-jogador argentino Javier Mascherano, atualmente técnico do Inter Miami. É a chave do Palmeiras no torneio.

O que aconteceu

Mascherano disse que o Inter Miami caiu em grupo que, pelo "nome" dos adversários, não é tão intimidador quanto outros. Além do Palmeiras e do time da MLS, o Porto, de Portugal e o Al Ahly, do Egito, completam a chave.

No entanto, o técnico argentino destacou que será um "grupo duro" por rendimento. Ele destacou que tem bastante informação sobre Porto e Palmeiras e que se impressionou com o time egípcio na disputa do Intercontinental — perdeu para o Pachuca nos pênaltis no jogo que definiria o rival do Real Madrid.

Ficamos em um grupo que talvez por nomes não dê tanto susto quanto outros, mas por rendimento é um grupo duro. Vi o Al Ahly na disputa do Intercontinental e o que fez não apenas na semi com o Pachuca, mas na outra partida. De Porto e Palmeiras temos um conhecimento muito maior, mas com a expectativa de chegar em boa forma nessa competição. É um desafio enorme para nós, ainda mais para o Inter Miami que tem tão pouco tempo de vida.

Javier Mascherano, para a Fifa

O Inter Miami fugiu de pedreiras europeias na definição dos grupos do Super Mundial. O time de Messi, Suárez e cia estava no Pote 4, foi alocado diretamente no Grupo A e conseguiu escapar de City, Real, Bayern ou PSG —que integravam o Pote 1 junto do Alviverde e dos outros sul-americanos. Além disso, o sorteio colocou o Porto no meio do caminho em um Pote 2 só de times da Europa.

Mas pegou um tricampeão continental. O Al Ahly era dos dos clubes mais credenciados do Pote 3 e só não venceu a Champions da África na temporada 2021/2022 nos últimos quatro anos.

A equipe dos EUA enfrentará o Palmeiras no último jogo da fase de grupos —no dia 23 de junho. O Inter Miami estreia contra o time egípcio e depois encara o Porto antes de medir forças contra