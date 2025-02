Marcelo Melo e Rafael Matos vencem Darderi e Navone de virada e vão à grande final do Rio Open

Nesta sexta-feira, pela semifinal do duelo de duplas do Rio Open, a dupla brasileira composta por Marcelo Melo e Rafael Matos venceram por 2 sets a 1 Luciano Darderi (ITA) e Mariano Navone (ARG). As parciais foram de 6/7, 6/3 e 10/5.

Na grande final, eles enfrentarão os espanhóis Jaume Munar e Pedro Martínez. A partida acontece neste sábado, às 20h (de Brasília).

Matos irá para sua segunda decisão do torneio na carreira, enquanto o companheiro vai à terceira final.

BRASIL NA FINAL DE DUPLAS ?? ?? Melo/Matos ?? eliminam Darderi/Navone 6/7 (3) 6/3 10-5 e fazem a final do Rio Open 2025 contra Martinez/Munar ?#RioOpen pic.twitter.com/mfssY9ajZ0 ? Rio Open (@RioOpenOficial) February 22, 2025

Os brasileiros saíram atrás após um primeiro set muito equilibrado. Com um percentual de 76% de acerto dos adversários no primeiro serviço, os atletas foram superados por 7 a 6.

Porém, se recuperaram no segundo. Melo e Matos quebraram o serviço dos oponentes duas vezes e fecharam com o placar de 6 a 3.

Já no super tie-break, apesar de terem tido alguns momentos de desconcentração e, consequentemente duplas faltas, os brasileiros conseguiram superar os adversários por 10 a 5.