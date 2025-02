'Luighi mudou o jogo para virada do Palmeiras': PVC explica na prancheta

Cria da base do Palmeiras, Luighi foi o fator decisivo para a virada sobre o Botafogo-SP no Allianz Parque, pelo Paulistão, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Pracheta do PVC, no De Primeira.

Segundo PVC, a entrada do jovem centroavante deu mais presença de área ao time de Abel Ferreira, que saiu perdendo e reagiu para manter viva a esperança da classificação.

Quando o Luighi entrou, o Abel fez: Murilo, Mike e Piquerez; Aníbal Moreno e Rios; Estêvão, Facundo Torres, Flaco López, Veiga e o Luighi na esquerda. Quando entra o Vanderlan, o Vanderlan vem para a esquerda, e o Luighi vai para o meio da área, não de centroavante, mas de ponta de lança.

Ele vai para dentro da área, e olha a diferença do centroavante jogando dentro da área — ontem, o Luighi foi a razão da mudança do jogo.

Quem foi o melhor em campo? Facundo, beleza, Estêvão, bom voto, o Veiga deu dois passes que acabaram resultando em gol, mas o que mudou o jogo foi o Luighi.

Paulo Vinícius Coelho

PVC destacou que Luighi foi decisivo para o segundo e terceiro gols do Palmeiras — o último um golaço anotado por ele mesmo.

Ele cabeceia a bola para o meio da área, que para mim é passe para gol do Facundo Torres. Ah, mas desviou no López e o Facundo fez o gol — o Luighi que jogou a bola ali.

E ele estava dentro da área depois para fazer aquele gol espetacular — passe do Veiga, o corta-luz lindo do Rios, e o Luighi faz o gol espetacular. O Luighi foi o que destravou a defesa, e ele é centroavante.

Ele é centroavante e não está jogando como centroavante. Desde o primeiro jogo, ele não ficou muito feliz de estar jogando em outra posição. Eu acho que o Abel está testando variações entendendo que, para o desenvolvimento do jogador, é importante jogar em posições diferentes, mas o Luiz quer jogar de centroavante.

Paulo Vinícius Coelho

