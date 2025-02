Luighi confia em vaga nas quartas e projeta 'final' com Mirassol: 'ganhar ou ganhar'

Autor do terceiro gol do Palmeiras contra o Botafogo-SP, Luighi já está de olho no confronto contra o Mirassol, neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Alviverde precisa da vitória, somado a um tropeço da Ponte Preta, para avançar às quartas de final.

"Todo mundo aqui sabe que a vitória [contra o Botafogo-SP] foi muito importante para nossa equipe e para o nosso campeonato. Agora, no jogo contra o Mirassol, é ganhar ou ganhar. Eu creio, a gente vai focado e determinado para buscar uma boa vitória e sair com o nosso objetivo", afirmou Luighi.

"Fico muito feliz por ter ajudado o Palmeiras, por ter ajudado o time. Sabemos que não era uma partida fácil e, mesmo assim, a gente impôs o nosso ritmo e, graças a Deus, eu consegui ajudar a equipe com um gol e uma assistência", completou o jovem da base, sobre os 3 a 1 de virada sobre o Botafogo-SP no Allianz Parque.

E Luighi tem contado com "professores" experientes neste início pelo profissional: "Eu venho evoluindo muito, treinando cada dia mais e sempre ouvindo os mais velhos, os conselhos que eles dão para mim. Isso tudo facilita muito a nossa evolução aqui dentro. É seguir do jeito que eu estou vindo e batalhar a cada dia para conseguir o meu espaço", destacou.

Também frisou o que ouve do técnico Abel Ferreira quando está nos treinamentos ou mesmo no banco de reservas. "O Abel fala para a gente ficar sempre preparado porque nunca se sabe o que pode acontecer no jogo. Eu estou sempre focado e preparado para quando a oportunidade chegar, para eu dar o meu melhor e mostrar o porquê de estar no Palmeiras".