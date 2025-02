Luighi celebra 1° gol no ano pelo Palmeiras e projeta jogo decisivo contra o Mirassol: "Ganhar ou ganhar"

Luighi se destacou no Palmeiras na noite da última quinta-feira ao marcar o terceiro gol na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A vitória manteve o Verdão na briga por uma vaga nas quartas do Estadual.

Cria da Academia, Luighi começou no banco de reservas, mas foi acionado por Abel Ferreira aos 16 minutos do segundo tempo. Antes de anotar seu gol, aos 39, deu uma assistência para o tento de Facundo Torres, que foi o da virada alviverde.

"Fico muito feliz por ter ajudado o Palmeiras, por ter ajudado o time. Sabemos que não era uma partida fácil e, mesmo assim, a gente impôs o nosso ritmo e, graças a Deus, eu consegui ajudar a equipe com um gol e uma assistência", disse.

"Eu venho evoluindo muito, venho treinando cada dia mais e sempre ouvindo os mais velhos, os conselhos que eles dão para mim. Isso tudo facilita muito a nossa evolução aqui dentro. É seguir do jeito que eu estou vindo e batalhar a cada dia para conseguir o meu espaço", seguiu.

Nesta temporada, Luighi disputou dois jogos da Copinha, pelo sub-20, antes de se integrar ao grupo de apoio, do qual também fez parte em 2024. Pelo Paulistão, disputou sete jogos, sendo dois como titular. Agora, ele soma um gol e uma assistência.

"O Abel fala para a gente ficar sempre preparado porque nunca se sabe o que pode acontecer no jogo. Eu estou sempre focado e preparado para quando a oportunidade chegar, para eu dar o meu melhor e mostrar o porquê de estar no Palmeiras", declarou.

O resultado da última rodada manteve o Verdão vivo no Paulista. A equipe de Abel Ferreira precisa vencer o Mirassol, neste domingo e torcer por um tropeço da Ponte Preta. Luighi projetou a partida e quer a vitória a qualquer custo. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

"Todo mundo aqui sabe que a vitória de ontem foi muito importante para nossa equipe e para o nosso campeonato. Agora no jogo contra o Mirassol é ganhar ou ganhar. Eu creio que a gente vai focado e determinado para buscar uma boa vitória e sair com o nosso objetivo", finalizou.