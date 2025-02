Libertadores: 'Corinthians passou a maior vergonha dessa semana', diz Juca

O Corinthians passou a maior vergonha do futebol brasileiro nesta semana ao empatar fora de casa com o Universidad Central, da Venezuela, no primeiro jogo da segunda fase preliminar da Libertadores, disse o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

O Corinthians passou a maior vergonha dessa semana. As pessoas sensatas corintianas ou não corintianas vêm dizendo desde que começou o Campeonato Paulista que o Corinthians tem obtido bons resultados com maus desempenhos

O Corinthians não jogou bem esse ano ainda e enfrentou um time pífio e patético, a Universidad Central de Venezuela, empatou por 1 a 1 e deu graças a Deus, porque no segundo tempo o time venezuelano teve mais chance — o Hugo trabalhou muito mais que o goleiro da Universidad Central.

O Corinthians ainda não jogou bem, com B maiúsculo, nenhuma vez neste ano. Tem lá o trio que faz gols, que resolve, foi levando, mas nos jogos importantes tomou de três do São Paulo, empatou com o Palmeiras graças à perda do pênalti pelo menino Estêvão no último minuto, e suou para ganhar do Santos em Itaquera.

Juca Kfouri

O colunista destacou que o time da casa comemorou o empate como se fosse uma vitória para botar no currículo.

Juca disse que o Corinthians deve se classificar com facilidade na volta em Itaquera, mas alertou que o Timão não pode repetir a mesma postura na próxima fase preliminar, onde deve enfrentar um time equatoriano valendo vaga na fase de grupos da Libertadores.

O bicampeão Mundial FIFA vai à Venezuela disputar pré-Libertadores, repescagem, contra um time que está na rabeira da tabela do campeonato venezuelano e empata?

A prova do ridículo, da 'verguenza', foi que os venezuelanos se abraçaram no fim do jogo, o técnico toda hora mostrava para o árbitro que era hora de acabar o jogo, estavam malucos, entrou pro currículo e pra história do Universidad Central.

O Corinthians não pode se submeter ao espetáculo que se submeteu na quarta passada em Caracas -- não pode, definitivamente não pode.

Juca Kfouri

